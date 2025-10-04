Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer llamada a gobernar Japón

Sanae Takaichi, elegida este sábado nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), la primera mujer en ostentar el cargo y probablemente en convertirse en primera ministra del país, agradeció a quienes la han apoyado por "abrir una nueva era en el PLD y Japón".

En sus primeras declaraciones, minutos después de anunciarse su victoria, Takaichi, de 64 años, se dirigió a sus colegas legisladores congregados en la sede del conservador PLD en Tokio, tras una elección que promete desembocar en su ascenso a primera ministra de Japón este mismo mes.

"Hay muchísimas cosas que debemos hacer juntos y muchas políticas que deben implementarse con prontitud. Juntos, haremos del PLD un partido más motivado y optimista, un partido que transforme la ansiedad de muchas personas en esperanza", prometió.

La japonesa, la cara más visible del ala dura de la formación conservadora, instó a los miembros del partido a "reconstruir el PLD" para dar cabida a todas las generaciones, según la retransmisión en directo de la cita política a través de la cadena pública NHK.

Takaichi, exministra de Interior y Seguridad Económica, obtuvo 185 de los 342 votos en juego en la segunda vuelta de las primarias, frente a los 156 obtenidos por su rival, el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, que a sus 44 años también buscaba hacer historia como el líder político más joven del Japón de posguerra.

Takaichi y Koizumi, que partían como claros favoritos, llegaron a la segunda vuelta después de que en la primera, también celebrada este sábado, ninguno de los cinco candidatos lograra una mayoría de votos.

Previsible mandataria

Estas primarias del partido gobernante, que fueron adelantadas tras la renuncia el mes pasado del primer ministro, Shigeru Ishiba, eran especialmente relevantes porque, con alta probabilidad, su ganadora se convertirá en la nueva primera ministra de Japón.

Takaichi tendrá que asegurarse ahora la cooperación de la oposición para ser confirmada como primera ministra, la primera mujer que ostentaría este cargo, en una votación posterior en el Parlamento, que se espera que se celebre en una sesión extraordinaria a mediados de este mismo mes.

Se prevé que no haya trabas para la confirmación de Takaichi, al no haber consenso entre la oposición para presentar otros nombres.

"Se abre una nueva era para el PLD y para Japón", dijo Takaichi, la cara más visible del ala dura del partido, en sus primeras declaraciones minutos después de confirmarse su victoria.

En una rueda de prensa celebrada horas después, la política dijo que la coalición con su socio, Komeito, seguirá siendo la basa del nuevo Ejecutivo, y que la futura relación con otros partidos "también depende de sus planes o intenciones", así que no entró a comentar sobre posibles alianzas para sacar adelante el Gobierno.

La política señaló, no obstante, su deseo de "conversar con las fuerzas opositoras en asuntos importantes".

"Haremos lo posible por cumplir con las expectativas del público" y esbozó las líneas de su política de cara a una eventual confirmación como primera ministra, entre las que destacó afrontar la inflación y el estancamiento salarial, reforzar la alianza de seguridad con Estados Unidos, y la colaboración trilateral con Corea del Sur, además de potenciales vínculos con Australia o Filipinas.

Ala dura del partido

Considerada heredera espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, algunos analistas consideran que las opiniones revisionistas de Takaichi en torno al pasado belicista de Japón podrían revertir años de progreso en la cooperación con Corea del Sur y la distensión con China.

El primer ministro de Japón buscará un acercamiento con la oposición tras la derrota electoral Ver más

Sus visitas periódicas al controvertido santuario Yasukuni de Tokio, vinculado al militarismo y la época colonial nipona, han suscitado con frecuencia fuertes críticas de Pekín y Seúl.

El mandato de Takaichi al frente del PLD durará hasta septiembre de 2027, cuando termina el mandato original de tres años de Ishiba.

De ser confirmada como primera ministra, Takaichi tendrá que hacer frente a un complejo panorama interno, donde tendrá que buscar apoyo de la oposición para sacar adelante presupuestos y leyes en su Gobierno en minoría heredado de Ishiba, mientras trata de incrementar el perfil internacional del país asiático.