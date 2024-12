El presidente del Museo Británico dice que no hay un acuerdo a la vista sobre los frisos del Partenón

El presidente del Museo Británico, George Osborne, reconoció este miércoles que un acuerdo para que los frisos del Partenón que conserva su institución sean cedidos a Grecia está "todavía a algo de distancia", pero reiteró que defiende un préstamo para que sean exhibidos en su país original.

En el podcast Political Currency que Osborne presenta junto al exministro laborista Ed Balls, el máximo responsable del museo reconoce que se está estudiando la forma de que las esculturas, que reclama Grecia, puedan viajar a Atenas. "A cambio, Grecia nos prestaría algunos de sus tesoros, y hemos hecho muchos progresos en eso, pero estamos todavía a algo de distancia de cualquier tipo de acuerdo", dice Osborne.

Sus palabras llegan después de que los primeros ministros británico, Keir Starmer, y griego, Kyriakos Mitsotakis, se reuniesen este martes en Downing Street, sede del Gobierno del Reino Unido. Según un portavoz oficial, Starmer considera que la decisión sobre un eventual préstamo a Grecia de los frisos corresponde al British Museum, aunque no se modificará la ley que prohíbe a la institución desprenderse de sus obras.

"Si quisiésemos devolverlas, habría que cambiar la ley (...) Así que no podríamos, aunque quisiéramos, que no es el caso, enviarlas de vuelta, pero estamos facultados para prestar objetos, y lo hacemos por todo el mundo. Es un poco extraño que no prestemos objetos más a menudo a Grecia, dada nuestra historia y conexiones allí", dijo Osborne.

Quien fuera ministro de Economía en el Gobierno conservador de David Cameron elogió además la posición de Starmer, "más sensata y diplomática" que la de su predecesor y correligionario de Osborne, Rishi Sunak, quien se negó a recibir a Mitsotakis el año pasado. El portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, dejó claro este lunes que su país no va a renunciar a la propiedad de las esculturas.

A comienzos del siglo XIX, estos tesoros artísticos y arqueológicos viajaron a Gran Bretaña cuando el embajador británico en el Imperio Otomano (del que entonces Grecia era parte), Thomas Bruce, consiguió el permiso del sultán para llevarse parte de las metopas y del friso interior del Partenón. Más tarde los vendió a su Gobierno y desde 1939 estas joyas se exponen en el Museo Británico, mientras que el Museo de la Acrópolis tan solo exhibe copias.