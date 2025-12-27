Rusia bombardea Kiev y deja un tercio de la capital ucraniana sin energía eléctrica

Rusia vuelve a bombardear Ucrania por la noche con drones y misiles. El durísimo ataque, en vísperas del encuentro que se celebrará este domingo en Florida entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, ha causado al menos un muerto y 19 heridos y ha dejado sin electricidad y calefacción a miles de hogares en la capital ucraniana.

Los ataques rusos tenían como blanco infraestructuras eléctricas y se efectuaron como ya viene siendo habitual en una guerra que va a cumplir cuatro años, con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

Zelenski, en un mensaje en X, ha cuantificado el ataque ruso "casi 500 drones, así como 40 misiles, el principal objetivo era Kiev, sus instalaciones energéticas e infraestructura civil”. En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados, lo que equivale a cerca de 320.000 hogares.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó tras el ataque de la muerte de una mujer y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras que en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Putin deliberately ordered a massive bombing of residential areas and critical infrastructure of Kyiv just as leaders of Ukraine and the US are preparing to meet and advance peace.



Dozens of victims, power outages, and a third of the Ukrainian capital without heating amid… pic.twitter.com/sG82FwxlIq — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 27, 2025

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Zelenski mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbás y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parta de las garantías de seguridad para Kiev.

El presidente ucraniano mantendrá contactos con varios líderes europeos y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, a lo largo de este sábado para preparar su cita en Palm Beach (Florida). Este es un nuevo movimiento para coordinar posturas con Europa, involucrarlos en las conversaciones y asegurar su apoyo para una futura arquitectura de seguridad que blinde a Ucrania en el futuro tras un hipotético acuerdo de paz.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha denunciado en X el ataque ruso que "agrava el sufrimiento de la población civil y constituyen violaciones del Derecho Internacional" y ha pedido que cesen. "España seguirá apoyando a Ucrania y todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera", ha añadido.

Nuevos ataques masivos de Rusia contra instalaciones energéticas y zonas residenciales en Ucrania, que esta noche han dejado sin electricidad y calefacción a gran parte de la ciudad de Kyiv y otras áreas del país y están causando decenas de víctimas. (1/2) — José Manuel Albares (@jmalbares) December 27, 2025

En X, Zelenski ha enviado un mensaje a Putin: “Ha habido muchas preguntas en los últimos días: ¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los kinschal y los shaheds (misiles) hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países".