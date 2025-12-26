Zelenski avanza que se reunirá con Trump "en un futuro cercano"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, avanzó este viernes que puede producirse una reunión con el líder estadounidense, Donald Trump, "en un futuro cercano" y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

En Telegram, Zelenski escribió que fue informado por su jefe negociador, Rustem Umérov, de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses.

"No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano", comunicó el dirigente ucraniano.

"Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo", remató Zelenski su breve mensaje.

Según fuentes diplomáticas citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, el presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida (EE.UU.) con la expectativa de mantener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

La visita podría producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, "si todo va conforme a lo previsto", dijo una de las fuentes a Kyiv Post.

Zelenski mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

"Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", dijo el jueves en un discurso a la población.

"Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas", anticipó.

Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Kiev.

Sin embargo, todavía hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.