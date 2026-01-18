Elecciones en Portugal
Un socialista y un ultraderechista se disputarán en segunda vuelta la Presidencia de Portugal
El exministro socialista António José Seguro era, con el recuento al 55%, el candidato más votado en las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal y el ultraderechista André Ventura sería segundo por un estrecho margen de cuatro puntos. De confirmarse este resultado, ambos se disputarán la presidencia del país en una segunda vuelta.
