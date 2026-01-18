Transparencia total
Elecciones en Portugal

Un socialista y un ultraderechista se disputarán en segunda vuelta la Presidencia de Portugal

  • El socialista António José Seguro encabezaba el recuento cuatro punto por delante del extremista André Ventura
  • La primera vuelta elimina al conservador Luís Marques Mendes, al liberal João Cotrim de Figueiredo y al almirante Henrique Gouveia e Melo
El aspirante socialista, Antonio Jose Seguro, emite su voto en Caldas da Rainha (Portugal).
El aspirante socialista, Antonio Jose Seguro, emite su voto en Caldas da Rainha (Portugal). José Coelho | Efe

El exministro socialista António José Seguro era, con el recuento al 55%, el candidato más votado en las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal y el ultraderechista André Ventura sería segundo por un estrecho margen de cuatro puntos. De confirmarse este resultado, ambos se disputarán la presidencia del país en una segunda vuelta.

Portugal elige al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa sin un favorito claro

(seguirá actualización)

