El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino". "¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.

"La ayuda está en camino", agregó el mandatario en su mensaje, que concluyó con un 'MIGA' (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo'.

Este anuncio llega después de que el medio digital estadounidense Axios reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington. Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos desde que se iniciaron el pasado 28 de diciembre.

El lunes, Trump dijo que impondría un arancel del 25% a toda nación que "haga negocios" con Irán, en una nueva vuelca de tuerca en la campaña de presión económica a Teherán. Antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había asegurado que el presidente estadounidense no descarta acciones militares en Irán.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión.

Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.

Las víctimas mortales de la represión podrían subir hasta 3.000 según la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición que basa sus cálculos en fuentes locales, hospitales, o familiares.