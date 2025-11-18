El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, frente a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 de Jamal Jashogi, columnista de The Washington Post, informa EFE. "Él no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así", respondió Trump a la prensa al iniciar una reunión en el Despacho Oval con Bin Salmán.

Sin embargo, llegó un momento en el que incluso el presidente de EEUU fue más allá: "Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, las cosas pasan", añadió Trump sobre Jashogi, quien fue descuartizado en el consulado saudí de Estambul el 2 de octubre de 2018.

Por su parte, el príncipe heredero calificó de "gran error" el asesinato del periodista, si bien dijo que su país lo investigó adecuadamente y que algo así no volverá a ocurrir. "Es doloroso, es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", dijo. Por ello, defendió que su país tomó "todas las medidas adecuadas de investigación". "Hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir nada parecido", subrayó.

Minutos antes, Trump aseguró que Bin Salmán y él están muy orgullosos el uno del otro por la labor que realizan en materia de derechos humanos. "Tenemos a un hombre muy respetado en el Despacho Oval hoy, amigo mío desde hace mucho tiempo, muy buen amigo mío. Estamos muy orgullosos el uno del otro en lo que respecta a los derechos humanos y todo lo demás", dijo.

Numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado que la situación se ha deteriorado en Arabia Saudí, con un aumento de ejecuciones y de represión a la libertad de expresión.

Bin Salmán fue recibido en la Casa Blanca por Trump con los máximos honores reservados a las visitas de Estado, siete años después del asesinato de Jashogi. La CIA determinó que el líder saudí aprobó el asesinato dada su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe ha negado desde el principio su implicación.

El periodista y disidente saudí Jamal Jashogi, columnista del Washington Post, fue asesinado y descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, al que había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida.

Tras el crimen, Trump minimizó la responsabilidad de Arabia Saudí, priorizando la alianza estratégica con Riad, mientras que su sucesor, Joe Biden, prometió tratar a Bin Salmán como un "paria", aunque cambió de postura y se reunió con el príncipe en Arabia Saudí en 2023.