Bin Salman defiende su inocencia y Biden asegura haberle dicho que lo considera culpable del asesinato de Khashoggi

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, se ha defendido este viernes ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del informe desclasificado de la CIA que lo responsabiliza del asesinato del periodista estadounidense Jamal Khashoggi en la Embajada saudí en Estambul en octubre de 2018, informa Europa Press. Biden ha aterrizado este viernes en Yeda, donde tiene previsto pasar los próximos dos días en el marco de su gira por Oriente Próximo, que ya le ha llevado a Israel, y que ahora le reunirá tanto con Bin Salman como con el rey Salman bin Abdulaziz y otros altos cargos del país.

Según ha informado el presidente Biden a los medios de comunicación, Bin Salman no solo ha asegurado no ser "personalmente responsable" de la muerte de Khashoggi, sino que ha aseverado haber tomado "medidas contra los responsables". "Indiqué que pensaba que lo era (responsable) (...). Dijo que no era personalmente responsable de ello, y tomó medidas contra los responsables", ha trasladado Biden ante los medios de comunicación presentes a la salida de su encuentro con Bin Salman en la ciudad saudí de Yeda, según recoge el diario The Hill.

Según ha hecho saber un responsable anónimo del Gobierno saudí a la cadena Al Arabiya, el príncipe heredero calificó el asesinato como un "lamentable error" que "no se volverá a repetir" antes de pedir a Biden que "no imponga por la fuerza" los valores de su país ya que "genera resultados contraproducentes". Asimismo, también recordó al mandatario los delitos humanitarios como los cometidos por los militares estadounidenses en la cárcel iraquí de Abú Ghraib.

Polémica visita y polémico saludo

La parada del inquilino de la Casa Blanca ha levantado polémica, si bien el mandatario ha asegurado en todo momento que la visita está motivada por asuntos "estratégicos" y ha destacado que el respeto a los Derechos Humanos será uno de los puntos principales que abordará con los representantes saudíes.

Uno de los asuntos que más críticas ha suscitado han sido precisamente los hechos relacionado con la muerte de Khashoggi. De hecho, el saludo de este viernes entre Biden y Bin Salman ha sido catalogado como "vergonzoso" por el director ejecutivo del diario Washington Post, Fred Ryan, medio en el que trabajaba el periodista asesinado.

Los periodistas le han recriminado dicho saludo --un choque de puños entre presidente y príncipe-- por la posibilidad de que vuelva a ocurrir otro incidente como el de Khashoggi. "Acabo de dejar claro que si algo así vuelve a ocurrir, obtendrán respuestas", ha dicho Biden, antes de señalar que el presidente de Estados Unidos puede criticar las acciones de otros mandatarios, igual que hizo con "Xi Jinping y la esclavitud", ha matizado. "Que el presidente de Estados Unidos guarde silencio sobre una clara violación de los Derechos Humanos es totalmente incompatible con quiénes somos (...) y en lo que creemos, por eso no me voy a quedar callado", ha incidido el presidente estadounidense.

Otro de los puntos más cuestionados a Biden ha sido su contradicción respecto a la postura que tomaría Estados Unidos para con Arabia Saudí. Debido al caso Khashoggi, el mandatario incidió en que la postura de Washington sería la de convertir a Arabia Saudí en un "paria" a nivel internacional, si bien su visita parece ir en contra de la afirmación. A este respecto, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado no arrepentirse de lo dicho, y ha incidido en que lo ocurrido con el periodista "fue indignante".

Biden ha iniciado así en Arabia Saudí una nueva etapa de su gira por la región tras dos días de visita en Israel, donde se ha reunido con altos funcionarios del país, así como con las autoridades palestinas, y donde ha incidido en que el fin del conflicto pasa por una solución de dos estados.

Respecto a que Arabia Saudí sea una de las paradas de su gira por la región, Biden ha reconocido este viernes en Yeda que Estados Unidos no puede dejar "un vacío" en Oriente Próximo "para que lo llenen Rusia o China". "Estamos obteniendo resultados", ha zanjado.