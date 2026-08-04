La UE muestra solidaridad con España y pide reforzar la prevención tras la crisis en Ceuta

Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) han mostrado este martes su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria en Ceuta (España) y han destacado la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

Al término de la videoconferencia, los ministros de los Veintisiete han valorado "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" en la ciudad autónoma.

Y han alcanzado un consenso sobre la necesidad de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros", según se lee en un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

También han expresado la necesidad "de mejorar el conocimiento compartido de la situación" para lo que han propuesto "el desarrollo de sistemas de alerta temprana como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales".

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Felicitamos a España por su rápida respuesta a la situación en Ceuta y expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas. Las fronteras exteriores de la UE son responsabilidad compartida, y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha dicho Jim O'Callaghan, ministro de Interior de Irlanda, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo.

Las muestras de solidaridad con España y el reconocimiento del papel de Marruecos en la gestión de la crisis en días previos han sido unánimes, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes han apuntado que el uso de la desinformación en este tipo de situaciones supone trabajar para los enemigos de la UE.

A este respecto, los ministros han señalado que la comunicación en momentos de crisis "podría reforzarse aún más mediante una coordinación oportuna y debería ser más coherente, especialmente para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera".

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En el encuentro telemático también han participado los países asociados al espacio Schengen fuera de la UE -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-, que se han unido a las muestras de solidaridad con España, al igual que las agencias europeas Frontex (fronteras), Europol (policial) y de Asilo.

La última actualización que el Ejecutivo español ha proporcionado a los ministros, según el Consejo, es que "la gran mayoría" de las personas que cruzaron a territorio español la pasada semana "han sido devueltas" y que no se han producido desplazamientos desde Ceuta -situada en el continente africano- hacia Europa continental.

Según O'Callaghan, la reunión ha servido para que los Estados miembros evalúen los instrumentos de los que ya dispone, identifiquen las áreas donde se necesita mayor cooperación y avancen en los preparativos para la próxima reunión ministerial y el Consejo Europeo de octubre.