El PP, la Comisión y varios líderes europeos evitan señalar a Marruecos en la crisis de Ceuta

La crisis fronteriza de Ceuta ha dejado en evidencia el escaso apoyo que ha recibido el Gobierno de España tanto por parte de la oposición –que ha aprovechado esta tragedia humanitaria, en la que ha fallecido casi un centenar de personas, para tratar de erosionar a Pedro Sánchez– como desde Europa.

Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado en rueda de prensa al presidente del Gobierno como el “responsable principal” de la “gran invasión” ocurrida en la Ciudad Autónoma. Asimismo, ha exigido que se esclarezca “qué ha fallado en la cooperación con Marruecos”.

Ha criticado, además, que los servicios de inteligencia españoles “no tuvieran información de que una marea humana” se dirigía a Ceuta, una idea en la que también ha incidido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco: “No me creo que una masa de 60.000 o 70.000 personas haya pasado desapercibida”.

Tras afear la “respuesta acomplejada y pusilánime” de España y criticar que Sánchez esté de vacaciones, Tellado ha terminado su intervención poniendo el dedo en la llaga al mencionar la carta de varios países de la Unión Europea en la que reclamaron una reunión de los ministros de Interior –que se celebrará este martes–. Según ha dicho, Sánchez está ya “tan solo” en España como fuera de ella.

Ataques a España desde distintos puntos de Europa

Y es que la respuesta por parte de Europa ante la llegada de unas 60.000 personas a Ceuta no ha sido la que cabría esperar de una Unión Europea solidaria y unida ante una crisis humanitaria de estas características.

Nada más conocerse los hechos, varios países, entre ellos Italia, Finlandia y Dinamarca, solicitaron la exclusión de España del espacio Schengen y cuestionaron la capacidad del país de proteger la frontera exterior de la Unión.

Por su parte, Francia expresó su “solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo” a través de su presidente, Emmanuel Macron. Sin embargo, también trató de convencer a Sánchez de recurrir a la agencia europea Frontex para reforzar la vigilancia fronteriza, alineándose parcialmente con quienes cuestionaban la gestión española de la crisis.

Ante la avalancha de críticas a España, Pedro Sánchez envió el pasado sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que denunciaba la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de varios gobiernos: “La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen”.

Recordó además que “Ceuta no forma parte del Espacio Schengen, porque ya casi no quedan migrantes irregulares sin repatriar y porque España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea, con un número de entradas irregulares que es la mitad del registrado, por ejemplo, en Italia en los últimos años (2021-2026)”.

Marruecos esquiva las críticas

En ninguna de las declaraciones que llegaron desde distintos países europeos hubo reproches a Marruecos por su actuación durante esta crisis. Mientras el foco sigue puesto sobre España por su proceso de regularización –criticado dentro y fuera del país–, los servicios de inteligencia consideran que, aunque esta oleada migratoria no fue planificada, las autoridades marroquíes tampoco pusieron obstáculos para que decenas de miles de personas cruzaran la frontera.

Pese a conocerse esta información, Europa sigue sin cuestionar la actuación de Marruecos durante la crisis. Este mismo lunes, Von der Leyen alabó por igual la gestión de España y de Marruecos.

“Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa”, ha comentado en una carta dirigida al presidente del Gobierno español.

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Quien sí ha pedido explicaciones a Marruecos y ha reclamado una investigación sobre lo ocurrido ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde Zaragoza, se ha mostrado tajante: “Ceuta y Melilla no se tocan”.

“Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final” para esclarecer lo sucedido al considerar que “quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afronta este martes una tensa reunión con sus homólogos de la Unión Europea, con escasos apoyos y obligado a defender la actuación de España durante la crisis. En ese encuentro se comprobará si Bruselas mantiene el foco sobre el Gobierno español o si, por el contrario, también exige responsabilidades a Marruecos por lo sucedido en Ceuta.