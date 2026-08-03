Albares destaca la ayuda de Rabat para "minimizar" la crisis de Ceuta y que regresen los migrantes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado la colaboración que ha prestado Rabat desde el primer momento para “minimizar” la crisis de Ceuta y con su ayuda —ha asegurado— va a regresar a Marruecos “hasta la última persona” que entró ilegalmente.

Sobre si Marruecos es un socio fiable después de la entrada masiva de personas de la semana pasada a la ciudad autónoma, el ministro ha respondido en una entrevista en TVE que se remite “a los hechos” porque desde el primer momento ofreció su colaboración “para tratar de impedir el flujo de personas” y sigue ofreciéndola para que retornen todos los que han entrado de manera irregular.

Ha asegurado también que todos los ministerios y la diplomacia española han hecho “todo lo que estaba en su mano” al ser preguntado si no ha habido un fallo en los servicios de inteligencia españoles puesto que, como ha señalado el ministro, había “una actividad inusual” en las redes sociales que “amplificaba y modificaba” la sentencia del Tribunal Supremo que impide las ‘devoluciones en caliente’ a quien llegue a nado a Ceuta.

Precisamente, monitorizar y seguir las redes sociales es una de las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno para evitar que se repita una situación así. Se está reforzando además el espigón “para adaptarlo a la sentencia”, ha explicado Albares, y se mantienen abiertos los canales con Marruecos, que han permitido “con muchísima rapidez” la devolución de estas personas.

De acuerdo con los últimos cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya han retornado 69.500 personas, la inmensa mayoría de los que entraron.

Sobre la reunión de ministros del Interior que se celebrará mañana en Bruselas para analizar la crisis migratoria en Ceuta, el titular de Exteriores ha señalado que la UE tiene que asumir los desafíos que plantean Ceuta y Melilla, única frontera terrestre que tienen nuestro país y Europa con África, y van a exigir “solidaridad”.

Cree que ha habido gobiernos europeos que no han estado “a la altura”, y ha citado a Italia, que fue la primera en pedir la expulsión de España del espacio Schengen, recordando que es el país con mayor afluencia de inmigrantes irregulares, mientras que España es el que menos recibe: “¡Ahí tiene cuál es la política exitosa en inmigración!”, ha exclamado.

“Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esta situación”, ha argumentado el ministro.

Sánchez condena el "ataque" contra la integridad territorial de España en Ceuta Ver más

Ceuta y Melilla, ha asegurado Albares, “nunca han sido una amenaza” para la integridad del espacio Schengen, mientras que sí ha visto “esa amenaza y esa porosidad” en otros territorios europeos.

Igualmente, ha recalcado que las dos ciudades autónomas forman parte de la integridad territorial española “y eso es incuestionable para el mundo entero” y, por eso, ha afirmado que no va a hablar con nadie “de la españolidad de Ceuta y Melilla, que es incuestionable”, refiriéndose a Rabat.

De hecho, ha afirmado que el objetivo de todo lo que le han trasladado las autoridades marroquíes desde el principio, así como de sus acciones, ha sido “minimizar” lo ocurrido con la mayor agilidad posible y que retornaran todos los que habían entrado en Ceuta. “No ha habido ninguna conversación distinta de todo ello”, ha zanjado.