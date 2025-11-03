Babis consuma el tripartito ultra checo con un un acuerdo de coalición con partidos de extrema derecha

El partido del populista de derechas y magnate checo Andrej Babis, Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, por sus siglas en este idioma), que fue vencedor de las elecciones legislativas de principios de octubre, firmó este lunes un acuerdo de coalición con otras dos formaciones euroescépticas. En él, se incluye un programa de gobierno que incluye el compromiso de no permitir la introducción del euro en el país, entre otras cosas. "Quiero agradecer a los socios por este acuerdo, en el que hemos acordado nuestra colaboración y (...) una declaración de gobierno conjunto", dijo Babis al firmar el documento en una ceremonia celebrada en sede parlamentaria y televisada en directo.

Las tres formaciones signatarias -el movimiento ANO de Babis, el ultraderechista 'Libertad y Democracia Directa (SPD)' y 'Motoristé Sob' ('Motoristas Unidos'), que se opone al Pacto Verde de la Unión Europea, suman 108 de los 200 escaños parlamentarios. "Hemos alcanzado un acuerdo para trabajar en interés del país, de su seguridad y prosperidad”, señaló Tomio Okamura, líder del SPD y que será nominado por esta coalición para presidir la Cámara baja, una elección que tendrá lugar el miércoles.

En junio de 2024, ANO se unió a un nuevo bloque de derechas en el Parlamento Europeo junto al Partido de la Libertad de Austria (FPO) y al partido Fidesz del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

"La ciudadanía quiso un cambio serio y esto es el primer paso de ese cambio", afirmó el jefe de 'Motoristas', Petr Macinka, candidato de la coalición para asumir las riendas del Ministerio de Medio Ambiente. El tripartito rechaza el sistema de permiso y comercio de emisiones de CO2 para hogares y transporte (ETS2), quiere fijar el tope de edad de jubilación en 65 años, preservar la corona checa como moneda de curso legal y restablecer el registro electrónico de ventas para luchar contra economía sumergida.

Con respecto a los 15 ministerios del futuro gabinete, acordaron que ANO dispondrá de 8 carteras, el SPD de 3 y el MS de 4 y que cada partido puede elegir libremente a sus ministros, algo que se espera hagan en las próximas semanas. El presidente del país, Petr Pavel, que es quien nombra el Ejecutivo, dejó claro que estará atento a "la composición del personal de los resortes y en el establecimiento de las prioridades programáticas comunes del gobierno propuesto".

Babis, que ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, ha asegurado al jefe del Estado que el anclaje del país en las estructuras euroatlánticas es incuestionable. Confía en que el futuro Ejecutivo, que sucederá al de centroderecha del conservador Petr Fiala, asuma funciones antes de mediados de diciembre, de forma que podría participar en el último Consejo Europeo del año.