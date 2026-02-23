Los Verdes cogen impulso en el tablero político británico: “El ‘efecto Polanski’ todavía tiene que materializarse”

“Cuando el resto de nosotros nos estamos matando para crear riqueza y casi nada de ella está volviendo a nuestras comunidades, se está yendo a otro lado. Hacia arriba, hacia los bolsillos de los superricos”. Quien habla es Zack Polanski, líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, en un vídeo de la formación que se ha viralizado en internet. Diversas personalidades, como el actor Dani Rovira o el político Gabriel Rufián, han compartido el spot del Green Party que denuncia el encarecimiento del coste de la vida y la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. La repentina popularidad de esta formación ha sido descrita por algunos medios de comunicación como el “efecto Polanski”, en alusión al conocido “efecto Mamdani” que llevó a la victoria en las urnas al ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El Partido Verde inglés y galés crece en números, tanto en afiliados como en intención de voto, en un momento caótico para la izquierda de Reino Unido. Mientras que el Gobierno laborista se desploma en apoyo electoral, los cofundadores de la formación Your Party –Jeremy Corbyn y Zarah Sultana– han tenido varios encontronazos internos desde el anuncio de la creación del partido el pasado julio. Al otro lado del arco parlamentario, el partido de extrema derecha liderado por Nigel Farage, Reform UK, saldría vencedor si las elecciones se celebrasen ahora, según las encuestas.

Zack Polanski frecuentemente presenta a su formación como una alternativa al Partido Laborista para frenar al anteriormente conocido como Brexit Party. “Solo el Partido Verde puede parar a Reform”, aseguró en un post de X. Judío, pero antisionista, homosexual y actor, Polanski lidera el partido ecologista desde el pasado septiembre, cuando fue el ganador de las primarias con casi el 85% de apoyo. Nacido como David Paulden (Salford, 1982), a los 18 años escogió el apellido original de su abuelo, que este había sustituido para evitar el antisemitismo en Reino Unido. Antes de conseguir un escaño por los Verdes en la Asamblea de Londres, Polanski formó parte de los liberaldemócratas.

Desde su llegada a la dirección del partido, la intención de voto a los Verdes ha crecido entre cuatro y seis puntos (hasta llegar a en torno al 15%), según sondeos como los de Politico y YouGov. Incluso han llegado a estar cerca del empate con los laboristas de Keir Starmer, que atesoran alrededor del 20% de los votantes británicos. De hecho, una quinta parte de los electores del Partido Laborista en 2024 votaría ahora a los Verdes, según una encuesta de enero de YouGov. Este mismo sondeo apunta a un considerable respaldo joven: el 45% de los jóvenes de entre 18 y 24 años apoyaría electoralmente a la formación.

Polanski y Starmer, clave para la popularidad de los Verdes

Los expertos consultados coinciden en que el creciente interés por el Partido Verde se debe a la figura del propio Polanski y también al rechazo hacia el jefe del Ejecutivo británico. “Polanski es un líder populista, y mucho más carismático que líderes anteriores o, incluso, que el actual primer ministro”, asegura a infoLibre Beatriz Valero, analista de El Orden Mundial. Según la experta, este político “no tiene miedo a hacer intervenciones polémicas o combativas”, algo aprendido de Farage, además de hablar desde el punto de vista “del hombre de a pie”.

Al igual que Valero, Louise Thompson, profesora de la Universidad de Manchester, incluye al Partido Conservador como responsable de la entrada en escena de nuevos partidos: “Nuestros gobiernos se ven cada vez más inestables, sacudidos por una serie de crisis aparentemente interminables que ha provocado la pérdida de confianza de los votantes. Polanski y los Verdes ofrecen una alternativa clara”.

Valero señala que la economía es la principal preocupación de los británicos –y con ella el encarecimiento del coste de la vida–, y que los Verdes han sabido identificar este problema. Además de su compromiso medioambiental, el actual discurso de este partido, descrito por el propio Polanski como “eco-populista”, propone medidas como los impuestos a las grandes fortunas, la semana laboral de cuatro días o la legalización de ciertas drogas.

“El cambio más grande no ha sido tanto el contenido del programa como la forma de comunicarlo”, asegura Valero. Precisamente, Thompson señala que lo que distingue a Polanski es el “excelente uso de los medios (tradicionales y online) para insertarse en la conversación nacional y mantener a los Verdes en la agenda política y noticiosa”. El dirigente de la formación está presente en varias redes sociales y también dirige el pódcast Bold Politics with Zack Polanski.

El ‘efecto Polanski’, a prueba en las urnas

La victoria del socialista Zohran Mamdani en Nueva York trajo un halo de esperanza para las formaciones progresistas de todos los rincones del planeta en un momento de auge de las extremas derechas. La popularidad del líder de los Verdes ha provocado que se haya empezado a especular sobre un posible ‘efecto Polanski’, al igual que se habló del ‘efecto Mamdani’. Unai Gómez-Hernández, investigador de la Universidad de Edimburgo, explica que el interés por Polanski y su comparación con Mamdani se debe al “fenómeno mundial de rechazo a las derechas”, en el que también se incluye a políticos como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez.

Sin embargo, los expertos consultados están de acuerdo en que todavía es pronto para hablar de este posible ‘efecto’. Primero el Partido Verde tendrá que medir sus fuerzas en las elecciones parciales (by-election) de la circunscripción de Gorton y Denton el próximo 26 de febrero, además de los comicios locales de Inglaterra en mayo. “El ‘efecto Polanski’ todavía tiene que materializarse”, sostiene Valero.

Según Gómez-Hernández, la circunscripción objetivo de los Verdes son las áreas urbanas de tradición laborista. “Los entornos rurales se les siguen escapando, con la excepción de Gales”, añade. Además, un obstáculo para los ecologistas es el sistema electoral first-past-the-post, en el que solo consigue escaño el candidato más votado, lo que perjudica a los partidos no bipartidistas. “No es imposible que otro partido gane unas elecciones, ahora mismo ganaría Reform”, recuerda Valero.

A esta problemática se le añade la presencia de Your Party, formación liderada por el ex laborista Jeremy Corbyn y Zarah Sultana y que trata de captar el mismo electorado que los Verdes. Sin embargo, tanto Valero como Thompson no consideran que este nuevo partido sea “una amenaza” porque, según Valero, “no tiene la estructura política ni la base de votantes que los Verdes han ido construyendo a lo largo de los años”. “No tienen un líder claro y hay luchas internas constantes, con poca identidad real en torno a lo que realmente representan”, razona Thompson.

En cuanto a las citas electorales, el distrito de Gorton y Denton podría aupar al Green Party, pero el escaño está muy disputado. “Existe un peligro real de que la fuerte presencia de los Verdes pueda dividir el voto de izquierda y permitir a Reform una victoria fácil. A largo plazo, este será el problema de los Verdes”, apunta Thompson.

En cuanto a un hipotético enfrentamiento electoral con Reform, Valero descarta que Polanski pueda canalizar el voto protesta, que actualmente lidera Farage, mientras que Thompson considera que ambos capitalizan “el mismo sentimiento antipartido hacia los grandes partidos tradicionales”, pero que los ultras lo tienen más fácil por la falta de apoyos al Partido Conservador. Por su parte, Gómez-Hernández sostiene que “se hace difícil imaginar que la misma persona vaya a votar a un partido netamente pro-Brexit y a otro anti-Brexit”.