Xi Jinping y Trump acuerdan que TikTok pueda seguir operando en EEUU durante su llamada

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este viernes, durante una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que China "respeta la voluntad de las empresas", en referencia al acuerdo que permitiría que TikTok siga operando en Estados Unidos, según recoge EFE.

"La posición de China sobre el asunto de TikTok es clara: el Gobierno chino respeta la voluntad de las empresas y se complace en que lleven a cabo negociaciones comerciales sobre la base de las reglas del mercado y que alcancen una solución conforme a las leyes y regulaciones chinas que equilibre los intereses", afirmó Xi, según la transcripción de la conversación difundida por medios estatales chinos.

"Esperamos que Estados Unidos proporcione un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para que la empresas chinas inviertan en su territorio", agregó el mandatario chino.

Durante la charla, que fue "pragmática, positiva y constructiva", Xi subrayó la "importancia" de las relaciones entre China y Estados Unidos y destacó que ambos países "pueden complementarse y prosperar juntos, en beneficio tanto de ellos como del mundo".

"Para concretar esta visión, ambas partes deben encontrarse a mitad de camino y esforzarse por lograr respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio compartido", aseveró Xi, quien agregó que Pekín y Washington "pueden seguir gestionando adecuadamente los asuntos destacados de la relación bilateral y luchar por resultados en los que todos ganen".

"Estados Unidos debe abstenerse de adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales para evitar dañar los logros alcanzados tras múltiples rondas de consultas", advirtió.

En la llamada, y según la transcripción publicada por medios chinos, Trump definió la relación bilateral entre Estados Unidos y China como "la más importante del mundo", al tiempo que recalcó que Washington "apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver adecuadamente el asunto de TikTok".

Este diálogo llegó tras la cuarta ronda de negociaciones entre ambas potencias en Madrid, donde se anunció un "marco básico" para resolver el caso TikTok.

También se produjo después de que Washington y Pekín asegurasen esta semana haber reducido barreras a la inversión y avanzado en cooperación económica, además de haber concretado el citado marco que permita a la aplicación continuar en Estados Unidos.

Trump acuerda verse con Xi en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que ha acordado celebrar un encuentro con Xi Jinping en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre y también que visitará China a principios de 2026.

"Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno", escribió hoy Trump en un corto mensaje en su red social Truth Social.

Los presidentes de China y EE.UU. no se ven en persona desde una reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 en Japón en junio de 2019, aunque en el arranque del primer mandato del republicano Xi visitó su residencia de Mar a Lago y Trump viajó poco después, en noviembre de 2017, a China en visita de Estado.

Un cara a cara entre ambos podría impulsar la relación entre las dos mayores economías del mundo en un momento en que los dos rivales se encuentran celebrando rondas de negociación para alcanzar acuerdos en materia comercial, sobre el suministro y acceso de semiconductores o sobre el tráfico a EE.UU. de fentanilo, cuyos precursores químicos proceden principalmente de China.

Trump añadió "agradezco la aprobación sobre TikTok", aunque no dio ningún dato concreto sobre el marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Pekín celebraron esta semana en Madrid, ni lo que Xi dijo en concreto al respecto.

A falta de conocerse detalles sobre el mencionado marco, el presidente estadounidense amplió esta misma semana el plazo por cuarta vez, hasta el próximo 16 de diciembre, para que TikTok pueda operar en suelo estadounidense.

En 2024, el Congreso estableció que para que TikTok no sea cerrada en EE.UU. la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca ha dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, que se cree que podría estar encabezada por Oracle, Silver Lake y el fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz.