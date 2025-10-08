La Aemet lanza un aviso especial por Alice, que traerá ya este miércoles lluvias muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un nuevo aviso especial de fenómenos adversos en relación con la llegada de la dana Alice esta misma tarde en el que advierte de lluvias y chubascos "muy fuertes y persistentes" en el tercio este peninsular y Baleares.

De acuerdo con sus previsiones, las precipitaciones comenzarán a última hora de este mismo miércoles 8 y se extenderán al menos hasta el próximo lunes 13 de octubre.

Las primeras lluvias caerán en el este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y norte de Murcia en las próximas horas y mañana jueves se extenderán, por la mañana, al litoral valenciano y a los de Tarragona y Barcelona y, en horas posteriores, a Ibiza, Formentera, el resto de Murcia, mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha.

La AEMET no descarta precipitaciones también en otras zonas castellanomanchegas, catalanas y del Sistema Central.

Estos chubascos se desplazarán lentamente y pueden regenerarse con el aporte de humedad en superficie, de manera que irán acompañados con tormentas y granizo, con intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial en las costas de Valencia, Alicante y las Pitiusas -Ibiza, Formentera y los islotes próximos-.

Fin de semana pasado por agua

El viernes 10 y el sábado 11 serán "los días álgidos del episodio" según la previsión de la agencia, con vientos del noreste que alcanzarán su máxima intensidad y chubascos más intensos en Valencia, Alicante y Murcia, probablemente de intensidad torrencial y acumulados de 140 milímetros en 12 horas.

El domingo 12, el viento en superficie perderá intensidad pero continuará la inestabilidad en niveles medios y altos con los chubascos más intensos, fuertes o muy fuertes, centrados en el cabo de La Nao y la desembocadura del Ebro, aunque podrán alcanzar el interior de la Comunidad valenciana, sureste de Aragón y Baleares.

La AEMET reconoce una "alta incertidumbre" en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas de mayor adversidad en cada jornada, por lo que recomienda un seguimiento detallado de la actualización de las predicciones en los próximos días.