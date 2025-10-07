La Aemet alerta de 'Alice', la primera dana con gran impacto de la temporada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha nombrado este martes la primera dana (depresión aislada en niveles altos) de impacto de la temporada, con el nombre de Alice, y que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y las Baleares durante los próximos días, informa EFE.

Según la Aemet, Alice dejará tormentas localmente intensas y acumulaciones de "lluvias significativas en cortos periodos de tiempo" durante los próximos días, sobre todo a partir del jueves cuando se podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas en algunas zonas.

Desde la Agencia de Meteorología recomiendan "extremar las precauciones" y mantenerse informado de los avisos meteorológicos en vigor a través de su web oficial y su aplicación móvil, donde se actualizan los partes y alertas en tiempo real.

Alice es el nombre de la primera de las borrascas de impacto de esta temporada, que mantendrá próximamente en alerta a territorios como la Comunidad Valenciana y Baleares, en donde el jueves podrán acumularse hasta 100 litros en cuatro horas en algunas zonas.

Se podrán recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en áreas como el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia y asimismo en islas como Ibiza y Formentera, en Baleares.

También lloverá fuerte el jueves en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y región de Murcia, especialmente en el extremo oriental.

El nombramiento de las danas con gran impacto, algo que hasta ahora no se hacía y que Aemet anunció ayer lunes que comenzaría a hacer, ayudará a identificar el riesgo asociado a las mismas que no siempre es extremo sino que varía de unas a otras.

Alice es la primera dana de gran impacto nombrada por el Grupo Suroeste Europeo, al que pertenece Aemet, durante la temporada 2025-2026 y que está formado por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) y España.

La Generalitat valenciana advierte de posibles inundaciones súbitas por la dana Alice

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial ante la llegada de la dana Alice, con un episodio de lluvias intensas y tormentas que afectarán a gran parte de la Comunitat Valenciana durante el puente de octubre y podrían dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Emergencias recomienda extremar la vigilancia y seguridad y prestar atención a los avisos que se vayan produciendo ante este episodio de lluvias, que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), comenzará el miércoles y persistirá hasta el domingo.

Según Emergencias, existe una "gran incertidumbre" acerca de la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, a fin de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Señala que es muy importante la participación de los municipios en el seguimiento, sobre todo en aquellos cauces en los que en estos momentos se llevan a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre, por la presencia de personas y maquinaria pesada que requerirían un pronto aviso para su evacuación.