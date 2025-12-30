Un anticiclón se instala el martes en casi toda España, con nieblas que pueden ser densas

Un anticiclón se instala este martes en la mayor parte de España, aunque traerá aparejado brumas y nieblas que pueden ser densas y persistentes en el interior de Galicia, las depresiones del noreste, la meseta norte y valles de la meseta sur, con alguna precipitación en el Cantábrico y Baleares.

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la nubosidad baja será abundante en las vertientes atlántica y cantábrica y en zonas bajas del interior, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos en el interior de las islas montañosas.

Descienden las temperaturas máximas en el área cantábrica y las zonas del norte peninsular con nieblas más persistentes, mientras que suben en la mitad sur de levante y se mantienen sin grandes cambios en el resto; las temperaturas mínimas bajarán en la meseta sur y el tercio este peninsular.

Este martes también traerá heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, noreste de la meseta sur y sierras del sureste, que serán moderadas en las montañas e incluso locamente fuertes en Pirineos.

En cuanto al viento, soplará en general flojo con predominio de norte y oeste en Península y Baleares y de sur y este en Canarias, si bien habrá que contar con probables rachas fuertes y muy fuertes de tramontana en Ampurdán.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia: brumas y nieblas matinales en Rías Bajas y el interior de Lugo y Coruña que podrían ser engelantes a nivel local en zonas bajas de las montañas lucense y orensana. Pocas nubes a primera hora, aunque sin descartar lluvias débiles en A Mariña. Temperaturas con pocos cambios y heladas débiles; viento flojo variable que tenderá a componente este por la tarde.

Asturias: poca nubosidad a primera hora, aunque irá en aumento y no se descartan lluvias débiles vespertinas en la mitad oriental sobre todo en la costa, con brumas y nieblas dispersas a última hora; los termómetros no registrarán grandes cambios, con heladas débiles en cumbres de la cordillera; viento flojo del sur que rolará a este a partir del mediodía.

Cantabria: brumas y bancos de niebla que podrían ser engelantes de madrugada en zonas montañosas y que darán paso a cielos cubiertos con nubes bajas y algunas lluvias débiles a partir del mediodía; las temperaturas máximas descenderán y las mínimas apenas cambiarán, con heladas débiles en Liébana, Campoo y el sur de la región; viento flojo variable.

Euskadi: nubes bajas en toda la comunidad autónoma con bancos de niebla en el interior que podrían ser engelantes a primera hora y que dejarán paso a lluvias débiles desde el litoral hacia el interior a partir de mediodía; las máximas bajarán y las mínimas se mantendrán con pocos cambios; viento flojo variable.

Castilla y León: brumas y nieblas persistentes y posiblemente engelantes en la meseta, con intervalos de nubes bajas sin descartar alguna precipitación débil en el noreste por la tarde; temperaturas en descenso, localmente moderado en función de las nieblas, con heladas débiles generalizadas que serán moderadas en montaña; viento variable flojo.

Navarra: nubosidad baja abundante con probables chubascos en la vertiente cantábrica y brumas matinales dispersas que podrán reaparecer a última hora en el área pirenaica y que serán engelantes de madrugada en los valles.

Bajarán las temperaturas máximas pero sólo en la mitad norte de la comunidad foral, mientras que las mínimas ofrecerán pocos cambios, con heladas débiles en Pirineos. Viento flojo de componente norte que a partir de mediodía será de intensidad moderada en la Ribera.

La Rioja: intervalos de nubes bajas sin descartar brumas y nieblas más probables en las áreas montañosas; heladas débiles en la sierra con termómetros que, si se mueven, será ligeramente a la baja; viento flojo variable aunque su intensidad puede subir a moderada.

Aragón: cielo poco nuboso, con brumas y nieblas matinales en depresiones. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad norte mientras que las máximas subirán ligeramente en la mitad oriental, con heladas en el área pirenaica, débiles en zonas colindantes y en el sistema Ibérico. Viento del noroeste que será moderado en la depresión del Ebro y cotas altas de Pirineos.

Cataluña: cielo poco nuboso con brumas y nieblas matinales en depresiones del interior; las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y también lo harán las máximas aunque solo en la cara norte de Pirineos, con heladas en esta área; viento del norte y noroeste moderado en el litoral y, en el resto, flojo variable.

Extremadura: cielos poco nubosos, con brumas y nieblas más probables en los valles de los grandes ríos que localmente pueden ser densas y persistentes. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, en función de las nieblas, y sin descartar heladas débiles dispersas más probables en áreas montañosas; viento variable flojo.

Comunidad de Madrid: intervalos nubosos con nieblas dispersas en la sierra y más despejado en el resto aunque con alguna bruma a primera hora. Las temperaturas mínimas bajan, sobre todo en el centro y sur de la región, mientras que las máximas suben ligeramente, con heladas débiles, que en las cumbres serán moderadas; vientos flojos variables con predominio de la componente norte.

Castilla La-Mancha: intervalos de nubes bajas acompañadas de nieblas dispersas al principio y final del día con cielos en general despejados.

Temperaturas mínimas en descenso, sobre todo en los valles de los grandes ríos, en la Alcarria y en la Mancha, mientras que las máximas apenas cambiarán, con heladas débiles generalizadas en Guadalajara y norte de Cuenca y dispersas en el resto de la mitad norte, la Mancha y las sierras de Segura y Alcaraz.

Vientos variables con predominio de componente norte en la mitad septentrional de la región y componente oeste en el resto, flojos en general.

Comunitat Valenciana: cielo poco nuboso, con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior; temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas, en ligero ascenso, con heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte; viento moderado del noroeste en el norte de Castellón e interior de Alicante y flojo de componente oeste en puntos del interior.

Región de Murcia: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el interior; temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso; los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Baleares: intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos aunque por la tarde tenderá a despejar; los termómetros no cambiarán demasiado, a excepción de algún descenso en las temperaturas nocturnas; viento en general flojo del oeste y noroeste.

Andalucía: brumas matinales con intervalos de nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el área del Estrecho y el litoral mediterráneo occidental; heladas débiles en el interior oriental sin grandes cambios en el termómetro; viento flojo variable con intervalos moderados de poniente en la costa mediterránea y en el Estrecho.

Canarias: intervalos nubosos ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales del día y, en el resto del archipiélago, predominio de los cielos cubiertos; temperaturas con pocos cambios; viento flojo de dirección variable y brisas en el litoral.