Asturias rebaja a doce los incendios forestales, de los que siete están activos

Asturias registra este miércoles doce incendios forestales, de los que siete aún están activos y cinco controlados, en una jornada en la que toda la comunidad está en riesgo muy alto por las elevadas temperaturas, informa EFE.

Según ha informado este miércoles el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los fuegos se registran en doce de los 78 concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Llanes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Tineo.

La mayoría de los focos son de escasa dimensión y se encuentran en zonas altas, aunque hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, que ya está controlado, y en Antoñana, en Belmonte de Miranda, que sigue activo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, afirmaba el martes por la tarde, cuando aún había veintidós focos activos, que la situación estaba "estabilizada" dentro de la gravedad que supone el elevado número de focos, sin que ninguno de ellos comprometiera la seguridad de las poblaciones.

Según el índice diario elaborado por esta consejería, en la jornada del martes 55 de los 78 municipios asturianos estaban en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo estaban en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas máximas se suavizaron ligeramente, aunque se acercaron a los 27 grados, mientras que las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se situaron en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que dificultó las labores de extinción.

En la jornada del miércoles, los 78 concejos asturianos estarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la Cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes.

Fuegos intencionados

El consejero de Gestión de Emergencias atribuyó el martes el origen de esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios".

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"Todos estos incendios no se producen de manera natural, sino porque hay delincuentes que los provocan", remarcó Alejandro Calvo.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media de 10 hectáreas. En concreto se quemaron en todo el mes 1.259 hectáreas, de las que 1.220 eran de matorral y monte bajo; 25, de pastizales, y 14, de arbolado.