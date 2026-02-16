Autorizan la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de vecinos de Grazalema (Cádiz)

La Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta "ordenada y paulatina" de la mayoría de los vecinos de Grazalema (Cádiz), que estaban desalojados por los efectos del temporal, según informa EFE.

En concreto, pueden volver a sus casas los vecinos de 1.342 viviendas de las 1.619 que están registradas en el pueblo, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El retorno se hará con "medios propios" y con apoyo del Plan de Emergencia para las personas vulnerables y con necesidades especiales.

En la tarde de este domingo se empezó a estudiar las zonas del municipio que eran seguras para volver a casa, según adelantó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a varios centenares de vecinos desalojados en una visita al municipio de Ronda (Málaga).El Gobierno andaluz ha optado por un realojo por fases, progresivo y que siga los informes técnicos.

Los vecinos de Grazalema están realojados, además de en hoteles y apartamentos de Ronda, en viviendas de familiares de otros pueblos gaditanos como Zahara, El Gastor o El Bosque. Las autoridades ordenaron el desalojo total de la localidad gaditana el 5 de febrero, en plena borrasca Leonardo, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias. 7.000 personas en total fueron desalojadas, 1.500 de ellas de Grazalema.

Esta medida histórica se tomó tras la observación de la situación geológica de Grazalema, que fue el epicentro de la borrasca y "desde la prudencia" para "preservar la vida de los vecinos", según se trasladó a los mismos. La decisión se tomó para que los técnicos pudieran realizar pruebas sobre el estado del acuífero colmatado de agua por las lluvias récord que han caído en la zona.

Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, para todos los municipios que han sido afectados por las borrascas.