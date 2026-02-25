El calor seguirá con máximas "más propias de abril" que de finales de febrero

El tiempo seguirá siendo primaveral en las próximas jornadas, con temperaturas diurnas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio" que de finales de febrero, y con máximas hasta 10 grados por encima de lo normal para la época, según el testimonio del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, que recoge EFE.

"Tenemos por delante unos días con tiempo en general estable. Cielos poco nubosos aunque, eso sí, presencia de calima que empeora la calidad del aire. También se formarán bancos de niebla", ha añadido este miércoles. Las lluvias "quedarán acotadas" a puntos de Galicia y comunidades cantábricas, aunque sin descartar que el fin de semana pudieran extenderse a otras zonas de la mitad norte y llegar también a puntos del área mediterránea.

Las temperaturas en general van a continuar altas para la época, especialmente los valores diurnos. A comienzos de la próxima semana sin embargo, podrían extenderse las precipitaciones a más zonas de la península y Baleares.

Este miércoles un frente dejará lluvias en el oeste de Galicia pero el jueves será una jornada de tiempo estable. Además este miércoles habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima "empeorando la calidad del aire", ha advertido del Campo.

Las temperaturas serán ligeramente más bajas que días previos, aunque los valores seguirán superando los 25° en el Cantábrico, también en puntos del área mediterránea, según la Aemet.

Ya el martes se rondaron los 27° en Bilbao y en Santander, y los 26° en Oviedo, ha informado Del Campo.

Mañana jueves será una jornada de tiempo estable, con numerosas brumas y bancos de niebla tanto en el interior como en zonas costeras del Mediterráneo y en Baleares. No se esperan lluvias y se mantendrá la calima en el oeste peninsular. Subirán las temperaturas en esa zona del oeste de la península, pero bajarán en el Cantábrico.

Será una jornada de nuevo "claramente más cálida" de lo habitual para la época, con máximas entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para las fechas, ha afirmado el portavoz de la Aemet. Se registrarán máximas "más propias del mes de abril en la mayor parte del territorio", al igual que en jornadas siguientes.

El viernes habrá algunos cambios porque un frente alcanzará el noroeste peninsular y dejará allí lluvias. En concreto en Galicia, Asturias y en Cantabria, sin descartar alguna gota en zonas próximas. Se registrará un descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, pero sin grandes cambios en el resto. En buena parte del centro y este peninsular se rondarán los 18 a 20° de máxima; se llegará a 25° en puntos del Mediterráneo.