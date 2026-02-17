España alcanza un récord histórico de agua embalasada en un mes de febrero tras el paso del tren de borrascas

Las lluvias de las últimas semanas han dejado una cantidad récord de agua para el mes febrero en los embalses españoles. La reserva hídrica ha aumentado otro 5,2% durante la última semana, con incrementos en quince de las dieciséis cuencas, y los embalses acumulan 46.229 hectómetros cúbicos de agua. Ningún mes de febrero del histórico del Ministerio de Transición Ecológica (que comienza en 1988) había registrado tanta agua almacenada. En términos absolutos del año, es también la mayor cifra desde abril de 2014.

En los últimos siete días el aumento ha sido de 2.888 hm3, importante pero inferior al de las dos semanas anteriores, cuando las fuertes lluvias supusieron dos récords consecutivos de incremento de agua embalsada, con un 8,1% y un 10,1%.

Durante esta semana, señala el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península y la máxima se ha producido en Vigo, con 165,9 l/m².

Los embalses de la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras son los únicos que no han crecido en los últimos siete días y han bajado del 95,2% al 93,9%.

Según los datos facilitados por el MITECO, todas las cuencas excepto las del Segura están por encima del 61,8 % de su capacidad, que es la que tiene la cuenca del Júcar.

Ocho de ellas rebasan el 90%. Son las Cuencas Internas del País Vasco (95,2%), Galicia Costa (95,2%), Tinto, Odiel y Piedras (93,9%), Cuencas Internas de Cataluña (92,6%), Guadalete-Barbate (90,9%), Cantábrico Occidental (90,8%), Cantábrico Oriental (90,4%) y Miño Sil (90,4%).

Los incrementos más acusados se han registrado en la cuenca del Ebro, que ha pasado de estar al 74,3 de su capacidad a alcanzar el 81,5% (+7,2), seguida por las del Guadalquivir (del 74,4% al 80,6%, +6,2) y del Segura (39,4% a 45,6%, +6,2).

Algo menos suben las de Guadalete-Barbate (sube un 5,8%), Duero (5,5%) y Guadiana (5,1%).

Las cifras facilitadas por MITECO señalan que la reserva hídrica almacenada en la actualidad, 46.229 hm3 , es superior en 16.380 a la del año pasado en las mismas fechas y en 15.677 a la media de los últimos diez años.