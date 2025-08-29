Castilla y León mantiene 16 incendios activos, 10 de gravedad y 4 declarados este jueves

Castilla y León mantiene activos 16 incendios forestales, con cinco de nivel 2 de gravedad, entre los que preocupa el de Fasgar-Igüeña (León), que sigue avanzado impulsado por el viento, y otros cinco de nivel 1, a los que se suman seis activos sin peligro, tras un jueves en el que se declararon cuatro nuevos fuegos, el más grave uno intencionado en Berlanga del Bierzo, por el que hay un detenido, según informa EFE.

La evolución de los incendios sigue siendo favorable, si bien el viento continúa causando reactivaciones que complican las labores de extinción y es especialmente intenso en Fasgar, fuego de gestión conjunta con el de Igüeña, que mantiene mucha actividad y avanza impulsado por rachas de hasta 50 km/h.

El incendio de Berlanga del Bierzo, que se declaró ayer tarde y se tuvo que elevar a nivel 2 de gravedad ante la cercanía a la localidad, con desalojo de más de 200 vecinos que ya han podido volver a sus casas, se encuentra controlado pero vigilado ante posibles reproducciones. La Guardia Civil detuvo poco tiempo después de que se iniciaran las llamas a un joven de 20 años, que está acusado de un delito de incendio forestal intencionado, al existir voluntad y premeditación, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León

En cuanto al incendio de Porto, que se pasó de Zamora a León en La Baña, la evolución es positiva aunque con reactivaciones por el viento y puntos calientes en el interior del fuego, pero los avances en el control del mismo han permitido desconfinar a cuatro de los cinco municipios zamoranos confinados.

Ángel Sánchez, jefe de servicio de incendios de la Junta, ha informado esta mañana de que el trabajo nocturno ha sido sobre todo de contención y vigilancia, en las zonas del Valle de Tera y en La Baña, con algún punto caliente que ha sido sofocado con rapidez, mientras que habido una reactivación a las 7 de la mañana en la zona de la Barrosa, pero se espera atajar esta mañana.

UGT denunciará ante Inspección de Trabajo las condiciones del operativo de Castilla y León Ver más

Además de estos incendios, el operativo tuvo este jueves que derivar medios por otros tres fuegos que se declararon en Malillos, Zamora, y en La Robla y San Andrés del Rabanedo, León, estos dos últimos ya controlados. Y se mantienen en nivel 1 de gravedad potencial los fuegos de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Garaño, Barniedo de la Reina y Cardaño de Arriba, con perímetros estabilizados aunque también han registrado algunos de ellos reproducciones a causa del viento.

En León ya no quedan municipios desalojados pero sí hay siete localidades confinadas, lo que afecta a unos 320 vecinos. En cuanto a las carreteras, se mantienen dos cortadas: LE-5330 Igüeña - Colinas del Campo de Martín Moro, en León; y ZA-103 San Martín de Castañeda hacia la Laguna de los Peces.

Castilla y León encara el fin de semana mirando al cielo y esperando una lluvia que no llega y que ayudaría en las labores de extinción, tras la bajada de las temperaturas que, junto con el aumento de la humedad, han favorecido los trabajos, que sin embargo siguen muy condicionados por el viento. La crisis de incendios forestales arrancó hace 21 días en la Comunidad, cuando el 8 de agosto se declararon varios fuegos, entre ellos los que todavía continúan activos en Fasgar, Anllares del Sil y Llamas de Cabrera.EFE