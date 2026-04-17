Competencia cree que el apagón fue multifactorial, pero incoa varios expedientes sancionadores

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores por indicios de infracción en la investigación del apagón del pasado 28 de abril y concluye que el incidente tuvo un origen multifactorial tras una serie temporal de sucesos que desequilibraron el sistema

A raíz del apagón, la CNMC inició varios expedientes para analizar lo ocurrido, según la normativa del sector eléctrico, y tras ellos ha detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente", según ha indicado este viernes en un comunicado.

En concreto, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.

Tras el incidente eléctrico del 28 de abril de 2025, la CNMC inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica.

Como resultado de las investigaciones, detectó varios indicios de incumplimiento que podrían haber afectado al sistema eléctrico.

En este contexto, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente esos indicios.

No obstante, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, explica la CNMC, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Asimismo, recuerda que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación y que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción.

En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

Recientemente, tanto el PP como el PSOE han presentado conclusiones enfrentadas en el marco de la comisión del Senado que investiga el apagón de abril de 2025, ya que mientras que los populares apuntan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas estiman que "no hubo responsabilidad política alguna" en el incidente.

Los populares, promotores de esta comisión, sostienen que el Gobierno, a través del ministerio, "incurrió en responsabilidad supervisora por incumplimiento de su función de tutela sobre el operador eléctrico", y denuncian que Red Eléctrica cometió una "omisión antijurídica de sus obligaciones de garantía del suministro". También advierten de la "responsabilidad regulatoria" de la CNMC por "funcionamiento anormal del servicio público".

Por su parte, los socialistas, en línea con el informe del comité que lideró el Ministerio para la Transición Ecológica, recalcan que el incidente fue un fenómeno "multifactorial, dinámico y de naturaleza sistémica" en un sistema que, en términos generales, es "robusto, fiable y alineado con los estándares europeos".

Además, el informe final de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) sobre el apagón del 28 de abril de 2025 en España y Portugal concluye que las energías renovables no fueron la causa única del colapso eléctrico, pero sí identifica limitaciones que obligan a revisar su integración en el sistema.

"No es sobre renovables, sino sobre control de voltaje", resumió el presidente de ENTSO-E, Damián Cortinas. El problema no residió en su volumen, sino en su comportamiento ante perturbaciones de tensión.