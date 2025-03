Los días más difíciles de los técnicos del Tajo: "El temporal nos ha puesto a prueba en tres comunidades"

Los operarios de la Confederación Hidrográfica del Tajo llevan 20 días monitorizando el episodio más duro de precipitaciones que se recuerda en sus oficinas, situadas en Madrid, junto al cauce del Manzanares. Los ríos de las cuatro comunidades que vigilan han recibido cantidades récord de agua simultáneamente y de manera casi ininterrumpida desde el día 5 de marzo, y se han superado umbrales de desbordamiento en 12 ríos de la cuenca. El cese de las lluvias tampoco rebaja la alerta en el organismo porque el agua se desplaza rápidamente río abajo hacia Extremadura y Portugal, y se esperan grandes aportes extra por el deshielo de la sierra los próximos días.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitó este lunes la institución aprovechando el fin del temporal para conversar con el director de la confederación, Antonio Yáñez, quien reconoció que se han enfrentado a días muy tensos. "Es el episodio de este nivel más largo que hemos gestionado. Ha habido lluvias muy fuertes en el histórico, pero no de tantos días y en tres comunidades autónomas a la vez", comentó Yáñez a la vicepresidenta tercera.

Técnicos del centro hablaron también del famoso umbral rojo de inundación, la línea que marca la altura del agua del río a partir de la cual en teoría el desbordamiento es inminente. Ese nivel se ha superado en más de 20 puntos de la cuenca en la última semana, pero no en todos se han producido inundaciones. "En general, el nivel rojo indica desbordamiento, pero es un nivel relativo. En ríos como el Alberche hay un cauce muy amplio que no desborda. O cuando el Tajo inunda Talavera, empieza por los parques del sur, y realmente no hay impacto en el pueblo", comentó un alto cargo del centro.

La Confederación del Tajo todavía no ha publicado las cifras definitivas del alcance de la tormenta sobre los ríos del centro de la península, aunque se esperan unos aforos que rocen el récord para un mes de marzo. Este lunes, el conjunto de ríos y afluentes de la cuenca del Tajo estaban al 81,9% de su capacidad, y superaban los 9.000 hectómetros cúbicos de agua, mientras que el caudal medio de los últimos cinco años en estas fechas es de 6.000 hectómetros.

Miguel Ángel Sánchez, portavoz de Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, explica que ha llovido sin precedentes en muchos puntos de la región, pero que los ríos y afluentes han soportado bastante bien la crecida. "Ha sido una situación excepcional, pero el caudal de la cuenca es el mismo que tenía el año pasado en mayo. El problema es que nos ha pillado con los embalses por encima del nivel que deberían haber tenido, por motivos políticos —cumplir con el aforo del Canal de Isabel II—, y los desembalses han provocado crecidas, especialmente en el Jarama y el Alberche", opina. De hecho, el experto calcula que las inundaciones que se han producido en el Tajo y sus afluentes estos días equivalen a las que ocurren una vez cada diez años.

El derrumbe de un trozo del puente romano de Talavera también tuvo mucho impacto mediático este fin de semana, pero Sánchez aclara que no se debe a que el río estuviera fuera de sí, sino a que el Tajo en ese lugar es desde hace décadas un riachuelo, y la infraestructura no ha soportado el torrente. "En las últimas décadas, casi no ha llevado agua, de manera que el río se ha encajado y ha ganado mucha velocidad en ese tramo", afirma.

El tiempo se estabiliza tras el paso de Martinho: ocho autonomías siguen en aviso por lluvia, nieve o viento Ver más

Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo también advirtieron este lunes de que ahora toca estar muy atentos al deshielo en la sierra de Guadarrama y en la sierra de Gredos, un episodio que puede ocurrir a gran velocidad si en las próximas semanas llega el calor primaveral. Miguel Ángel Sánchez cree que la confederación, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, debería seguir ordenando el desembalse paulatino de las presas del Tajo durante las próximas semanas para evitar que la nieve pille por sorpresa a los técnicos. "El deshielo puede ser rápido y abundante, y esta vez tendríamos que estar preparados, especialmente en Madrid. No podemos tener los embalses llenos porque debajo viven siete millones de personas", concluye.

Lluvias récord en 55 puntos

Para llegar a esta situación ha tenido que llover como nunca en muchos puntos del centro de la península. El dato más llamativo han sido los 230 litros por metro cuadrado que han caído en la estación de Agencia Estatal de Meteorología en el parque de El Retiro, en Madrid, entre el 1 y el 23 de marzo. Se trata del mayor dato para cualquier mes de los últimos 130 años de registros, y queda una semana todavía para que acabe marzo. Este mismo hito se ha dado en Navacerrada, Sevilla o Córdoba, según Francisco Martín, experto de Meteored. "En total hay récord absoluto de histórico en 55 estaciones de diferentes provincias; ha sido absolutamente extraordinario", opina.

Estas precipitaciones se han combinado con un suelo nada acostumbrado a tanta lluvia y que ha colapsado rápidamente, de manera que no ha podido absorber el agua precipitada. Según la Aemet, el 18 de marzo el terreno del centro y el suroeste de la península, así como el de otros puntos de España, ya había alcanzado una humedad del 100%. "Los suelos de buena parte de la Península están prácticamente saturados: ya no admiten más agua y toda corre hacia los cauces", según publicó este lunes Aemet. El portal embalses.net también comunicó este lunes que 115 embalses de España están por encima del 90% de su capacidad.