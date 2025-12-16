España confirma la muerte por peste porcina de diez jabalíes más en la zona del primer foco

El Gobierno de España ha confirmado la muerte por peste porcina africana de 10 nuevos jabalíes dentro del radio del primer foco, una cifra que eleva a 26 el número total de positivos, según ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y recoge EFE.

Los animales se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

También se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores.

En estos casos, los resultados han sido negativos, de acuerdo a la misma fuente.

El Ministerio ha señalado que estos hallazgos son resultado del "intenso trabajo de campo" realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local.

El dispositivo incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Agricultura ha recordado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos 16 de diciembre de 2025.