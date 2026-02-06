Galicia en alerta naranja y otras once comunidades en amarillo por el paso de la borrasca 'Leonardo'

La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla (peligro bajo) a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja (riesgo importante) por olas de hasta 7 metros y vientos marinos de 74 kilómetros por hora, según recoge EFE.

En nivel amarillo se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por lluvias, oleaje, viento y tormentas; Aragón, por nevadas; Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla, por temporal marítimo. Asimismo, Castilla-La Mancha y Cataluña, por viento; y la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.

Las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y del sistema Central, Estrecho y vertiente oeste de las béticas. En la campiña gaditana, cordobesa y sevillana podrán registrarse tormentas con rachas de viento muy fuertes ocasionales y granizo menudo.

Se acumularán más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en Grazalema (Cádiz); en el caso de Ronda (Málaga), Cazorla y Segura (Jaén) y la sierra sur de Sevilla las precipitaciones podrán superar 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Están previstas además rachas muy fuertes de viento en zonas del interior de la fachada oriental, sistemas béticos, montañas del extremo norte, Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular.

Soplarán rachas de 70 kilómetros por hora de forma extensa, que alcanzarán hasta 80 kilómetros por hora en el interior de Castellón y zona del litoral.

Se prevén nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de 1.100/1.500 metros pudiendo bajar en el noroeste a 900 metros al final del día, y en las del sureste a partir de 1.400/1.800 metros. En el pirineo oscense se acumularán 5 centímetros en 24 horas a partir de 1.200 metros.

98 carreteras cortadas, 79 de ellas en Andalucía

El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 98 carreteras a las 6:00 horas de este viernes, de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz).

Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal no se puede circular por el ramal de salida 382 de la A-5 en Talavera la Real hacia la EX-363, cortada por inundaciones.

El hielo y la nieve afectan a otras 42 carreteras secundarias de la red, sobre todo en las provincias de Huesca y León, con hasta 17 tramos cortados.

En 24 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno, entre ellas la N-230, entre Vilaller y Aneto (Lleida y Huesca).

La DGT incide en que hay que extremar la precaución en la zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes coger el coche.