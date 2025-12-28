Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande

La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres que estaban desaparecidos después de que un río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga) debido a las intensas lluvias en la provincia, han informado fuentes del instituto armado, informa EFE.

La furgoneta con los dos hombres, de 53 y 54 años, había sido localizada en la mañana de este domingo volcada en el cauce del río Fahala y no se tenía noticias de ellos desde anoche.

El cuerpo ha sido encontrado aproximadamente a un kilómetro de donde se localizó la furgoneta, que estaba destrozada, según fuentes del operativo de búsqueda.

El dispositivo continúa las labores para localizar al otro desaparecido, aunque con la llegada de la noche tendrá que paralizarse mucha actividad por seguridad.

La Guardia Civil ha movilizado un amplio dispositivo de búsqueda con patrullas, helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que están desplegados por la zona.

Además, participan decenas de voluntarios del pueblo, Policía Local, Bomberos del consorcio provincial y personal de SOS Desaparecidos con perros.

Los dos desaparecidos, de los que no se tenían noticias desde las 23.00 horas de este sábado aproximadamente, cuando más llovía, son amigos e irían juntos en el vehículo, según ha señalado a EFE el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez.

La furgoneta ha sido arrastrada al intentar cruzar el río, donde anoche se registraron intensas precipitaciones, y ha sido hallada a 1,6 kilómetros de distancia, vacía y con severos daños, con el techo destrozado, de acuerdo con el alcalde del municipio malagueño.

Los familiares de los desaparecidos acudieron esta mañana a interponer denuncia al conocer la complicada situación climatológica y no poder localizar a los dos hombres. Durante la toma de la denuncia, la furgoneta fue hallada, han indicado fuentes de la Guardia Civil.

Al parecer, los dos hombres habían estado en un concierto en un bar de la zona y uno de ellos iba a llevar al otro a su vivienda, en una zona rural, ha detallado el regidor.