La peste porcina pasa a la comarca del Baix Llobregat, fuera de la zona cero del primer caso

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detectado otro nuevo caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí hallado en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), fuera de la zona cero de 6 kilómetros alrededor del primer caso.

En una rueda de prensa, el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado de que la detección del nuevo caso obliga a ampliar a 16 los municipios en la zona considerada de alto riesgo, con la inclusión de Sant Feliu de Llobregat y de una pequeña parte de Barcelona.

El brote de Peste Porcina Africana (PPA), que comenzó a finales de noviembre en el término municipal de Cerdanyola de Vallès (comarca del Vallès Occidental), solo se había detectado en jabalíes del radio de 6 km hasta el pasado 13 de febrero. Fue entonces cuando el Ministerio de Agricultura comunicó los dos primeros casos fuera de esta zona: dos cadáveres de jabalí hallados en una urbanización de Molins de Rei, en la comarca del Baix Llobregat.

En la nueva actualización del Ministerio de Agricultura de este martes figuran 7 nuevos casos, de los cuales uno fuera de la zona cero, en concreto en Sant Feliu de Llobregat.

Si bien Ordeig ha admitido que no querían encontrar jabalíes contagiados fuera de los 6 km del radio, ha señalado que la "buena noticia" es que sigue estando dentro del perímetro de bajo riesgo establecido en los 20 km del primer foco y que "no hay ninguna granja afectada" por al PPA. Ordeig ha dicho que seguirán con la misma estrategia de control del virus pero que entrarán en "una nueva fase" que consistirá en la reducción "drástica y urgente" de jabalíes en el perímetro de los 20 km.

Con este nuevo caso, ascienden a 31 los focos notificados hasta la fecha, que incluyen un total de 162 jabalíes positivos en siete municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat.

El virus se mantiene dentro de la zona vallada perimetralmente para evitar la diseminación de la enfermedad hacia el exterior, y en el caso particular del municipio de Sant Feliu de Llobregat consiste en un doble vallado instalado siguiendo el recorrido de la autopista A2 y de la línea del AVE. Además, se han analizado otros 1.112 casos que han resultado negativos, de los cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Nueva zonificación

Por otro lado, se está trabajando con la Comisión Europea para establecer un nuevo sistema de zonificación que será sometido a votación en el próximo Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentación y Piensos el 19 y 20 de febrero en Bruselas.

Esto permitirá el comienzo de los movimientos de cerdos domésticos y jabalíes y de sus productos desde estas zonas, cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad y vigilancia que garanticen su completa seguridad de acuerdo con lo estipulado en la normativa comunitaria.

Búsqueda de cadáveres

Por lo demás, siguen las labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y actividades para la reducción de su población en la zona infectada.

También se continúa trabajando en las medidas de aislamiento y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes, que se van adaptando a la evolución de la situación epidemiológica.

Los vallados instalados se han establecido para cubrir más de 180 puntos de paso y en los que se han instalado otros tipos de barreras para evitar que los jabalíes entren o salgan de la zona, permitiendo el paso de vehículos y personas.

Sin casos en granjas

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus controles en las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Por tanto, se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de España, ha detallado el ministerio.