El PSOE considera que el cierre de parques en Madrid "no casa con la situación de emergencia climática"

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha opinado que el protocolo de cierre de parques "no casa con la situación de emergencia climática" y reclama "la necesidad de dar refugios climáticos" entendidos como "un lugar donde haga menos calor, a la sombra bajo un árbol, por ejemplo", según informa Europa Press.

Así lo ha expuesto el edil a través de Twitter después de que el Ayuntamiento de Madrid activara en la tarde de ayer la alerta roja del protocolo de actuación por meteorología adversa ante la previsión de rachas de viento y calor, tal y como informaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por este motivo, el Retiro y otros nueve parques de la ciudad fueron cerrados (El Capricho, los jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Fuente del Berro, Quinta de los Molinos, Quinta Torre Arias y el parque lineal del Manzanares).

"Adaptar nuestras ciudades a los cada vez más frecuentes y extremos episodios de calor requiere revisar protocolos, y esto a veces supone rectificar políticas que hasta ahora considerábamos correctas", ha argumentado.

Giraldo ha recordado que el protocolo actual fue aprobado en 2019 y se fundamenta "en prevenir el peligro de caída de ramas", un riesgo que aumenta cuando sopla mucho viento. "Es un riesgo que está presente en otros jardines, parques y alcorques que no están vallados y, por tanto, no se pueden cerrar", ha señalado.

"Esto indica que el mejor protocolo posible, que actúe en el cien por cien de la ciudad, es el del mantenimiento periódico que evite estas caídas. Y esto, a veces, significará talar árboles en mal estado y plantar nuevos", ha advertido el concejal.

Nuevo protocolo

El PSOE aboga por incluir en la valoración ante un protocolo nuevo "el riesgo de no dar espacios verdes y sombra a las personas que no disponen de confort climático en sus casas en verano, quienes no tienen aire acondicionado, y el peligro que esto les supone, especialmente a mayores y vulnerables. ¿Cuántas ramas caídas frente a cuántos problemas agravados en sus confinamientos por calor?"

Subraya el concejal del PSOE que el Ayuntamiento "debería habilitar una red de refugios climáticos alternativos a estos cierres de parques y jardines". "¿Espacios públicos climatizados abiertos hasta la medianoche en estos episodios?", ha planteado.

El protocolo establece dos variables para que se active la alerta roja ligadas a viento y calor. Por un lado, cuando se prevén rachas de viento por encima de los 65 kilómetros por hora, siempre que la temperatura sea inferior a 35 grados centígrados. Por otro, cuando siendo la temperatura ambiental más alta, es decir, por encima de los 35º, haya rachas de viento por encima de los 55 km/h.