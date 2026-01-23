Siga la última hora del temporal en España

11:04 h

Galicia está hoy en alerta roja (peligro extraordinario) por temporal marítimo, ante la previsión de olas de hasta 9 metros, a la que se suman otras trece comunidades con avisos de nivel naranja (riesgo importante) y amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo, nevadas y/o fuertes vientos.

Galicia, además de por oleaje en alerta roja, está en aviso por nevadas -aunque en nivel naranja- según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Asturias está asimismo en naranja por oleaje y en amarillo por nevadas. Cantabria y País Vasco se encuentran en naranja por temporal marítimo, y Castilla y León mantiene este nivel de alerta por nevadas, y además está en amarillo por viento.

A estos territorios se suman en aviso amarillo los siguientes: Andalucía (viento, oleaje y nieve); Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra, por nevadas; Baleares, por oleaje; región de Murcia, por viento; La Rioja, por viento y nieve, y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.