Feijóo concluye que Sánchez es el "máximo responsable" tras el accidente y forzará su comparecencia en el Senado

Alberto Núñez Feijóo esperó al fin del luto oficial tras el accidente del pasado domingo que se ha cobrado la vida de 45 personas para comparecer ante los periodistas, pero protagonizó una dura rueda de prensa en la que cargó contra el presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigió su comparecencia y al que le trasladó la responsabilidad. El líder del Partido Popular quiere que Sánchez sea quien asuma la responsabilidad al "máximo nivel" porque, en sus palabras, "el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación".

Así, aunque evitó culparlo directamente del accidente, sí vinculó lo ocurrido con las decisiones del Ejecutivo. "Es imposible reducir lo ocurrido a inconexos contratiempos, por utilizar las palabras del Gobierno. No son hechos aislados. Es un síntoma general de que los servicios públicos esenciales que dependen del gobierno no están funcionando. Es la evidencia de su colapso", apuntó.

El jefe de la oposición exigió la comparecencia de Sánchez en un pleno extraordinario la semana que viene. Y avisó de que si no logra los números necesarios para forzar su declaración en la Cámara Baja, aprovechará la mayoría absoluta del PP en el Senado para convocarlo. Así, y aunque aseguró que hay grupos que ya han manifestado que votarán a favor, se garantiza que tenga lugar.

Feijóo acusó a Sánchez de "esconderse" durante esta semana al dejar la labor informativa al ministro de Transportes, Óscar Puente. Y aunque el responsable de la cartera encargada del mantenimiento de las vías ha realizado múltiples comparecencias y entrevistas desde lo ocurrido, el líder del PP cree que está "generando caos". "Cuantas más cosas dicen, más confunden. Y cuanto más actúan, más asustan", señaló, al tiempo que acusó al Ejecutivo de ignorar las quejas de los maquinistas. "Llevaban meses avisando de que esto podía acabar mal y, lamentablemente, ha acabado muy mal".

Feijóo no pide dimisiones pero sugiere que lo hará más adelante

Con todo, Feijóo no solicitó la dimisión de Puente ni de Sánchez, aunque dejó caer que su partido lo hará más adelante, cuando reciban las explicaciones qua ya están diciendo que no se creen. Es más, el vicesecretario de Infraestructuras del PP, Juan Bravo, dejó caer el miércoles que el ministro estaba "ocultando información". Lo que quiere el PP es tratar de alargar al máximo esta cuestión para culpar al Ejecutivo. En palabras de su líder, los "cambios de decisiones" y la "ausencia del presidente del Gobierno" en estos días es una "señal "de que "algo no se estaba haciendo bien". Así, aseguró que España "no va a recuperar la normalidad" sin explicaciones.

Es más, aunque evitó dar por hecho que el accidente lo causó el estado de la vía, sí citó las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que apunta a una rotura de los raíles como la causa del accidente. Así, lanzó 20 preguntas relacionadas con la seguridad vial y el incidente que, considera, el Gobierno debe responder lo antes posible. "El miedo nace con la tragedia, pero crece con la incertidumbre posterior que genera un Gobierno dando bandazos", subrayó.

El líder del PP también presentó un escenario de miedo generalizado de la ciudadanía a la hora de viajar en tren. "La evidente preocupación ciudadana no es abstracta. Es la quiebra de una certeza básica del Estado, que es la seguridad. Y ante una ruptura así, solo caben respuestas claras, no improvisaciones ni contradicciones", dijo. A su modo de ver, el Gobierno ha ofrecido versiones "confusas y contradictorias", en vez de emplear, a su juicio, un "relato firme y consistente", lo que aumenta la sensación de inseguridad.

Defiende a Moreno pero calla con Ayuso

El PP lleva desde el miércoles tratando de hacer equilibrios entre la posición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El andaluz ha evitado la confrontación con el Gobierno en todo momento y ha insistido en que la tragedia requiere de "lealtad institucional"; por su parte, la líder madrileña ha sido muy crítica con esa postura. "Esto se tiene que investigar y quien se niegue a hacerlo y diga que es consenso se equivoca. Cuando el consenso es malo, no es consenso, es otra cosa. A veces es meter un problema debajo de la alfombra", afirmó en una entrevista en Onda Madrid, en la que criticó "la ley del silencio".

El PP no espera a que acabe el luto tras el accidente y reclama las comparecencias de Sánchez y Puente Ver más

Este viernes, Feijóo alabó Moreno por "cumplir sus funciones con absoluta diligencia y notabilísimo acierto". "Lo primero que tiene que hacer es ejercer sus competencias y asistir. Ha habido un despliegue de medios enorme por parte de la Junta", aseguró. Sin embargo, al ser preguntado por las palabras de Ayuso sobre la "ley del silencio", únicamente dijo que él "tiene muy claro" lo que tiene que hacer y que así lo hace, pero tampoco la criticó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid solicitó el jueves la celebración de una misa funeral en la catedral de La Almudena en memoria de las víctimas del accidente, pese a que el Gobierno ya ha pactado un funeral de Estado laico en Huelva el próximo 31 de enero. "Una misa es simplemente un sentido homenaje que reconforta y une en el luto y el duelo", señaló Ayuso este viernes, ante las críticas de la oposición. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, no tardó ni 24 horas en responder: tendrá lugar a las 19.00 horas del próximo jueves 29 de enero.

En la misiva dirigida a la presidenta madrileña, el cardenal arzobispo aseguró la presencia en la misa funeral de los tres obispos de la Provincia Eclesiástica (Getafe, Alcalá y Madrid) y trasladó su invitación a los familiares de las víctimas y "al resto de madrileños para juntos elevar nuestra oración a Dios por todos ellos". Se trata de un trato deferencial frente a otras tragedias como el coronavirus. En ese caso, Ayuso no solicitó una misa funeral, con una gestión en entredicho por los protocolos de no derivación de los ancianos en las residencias de la comunidad.