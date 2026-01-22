El PP no espera a que acabe el luto tras el accidente y reclama las comparecencias de Sánchez y Puente

El Partido Popular no ha esperado a que acabe el luto oficial tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz que se cobró la vida de 43 personas para arremeter contra el Gobierno. "Vamos a exigir la comparecencia de Pedro Sánchez en un pleno extraordinario", anunció este jueves la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en una rueda de prensa desde el Congreso en la que también solicitó la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente —que el miércoles ya mostró su voluntad de hacerlo— y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

La dirigente conservadora justificó la comparecencia del "desaparecido" Sánchez por ser el presidente del Gobierno que "gestiona las vías férreas, donde ha habido dos accidentes con muchos muertos" y que ha tenido "a ministros como José Luis Ábalos" y a "cargos imputados por corrupción". Génova cambia así el paso respecto a lo que dijo hace 24 horas el vicesecretario de Infraestructuras, Juan Bravo, que únicamente anunció una carta dirigida a Puente y dejó el resto de cuestiones para más adelante.

La prioridad del PP es reunir los apoyos necesarios para forzar la comparecencia del presidente del Gobierno y la propia Muñoz avanzó que se va a poner en contacto con todos los grupos para obtener los 176 síes necesarios. Un objetivo que el PP cree que puede conseguir de la mano de Vox y de Junts, que también solicitó la comparecencia del ministro de Transportes tras el accidente de Rodalies que dejó un fallecido.

Génova se mueve tras las críticas de Ayuso

Génova se desmarca de la cooperación de Moreno pero sin llegar a las acusaciones de Ayuso contra el Gobierno Ver más

La portavoz del PP defendió, a su vez, las palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que criticó la lealtad institucional que había imperado hasta ahora, especialmente por parte de la Junta de Andalucía liderada por Juanma Moreno (PP). "Esto se tiene que investigar y quien se niegue a hacerlo y diga que es consenso se equivoca. Cuando el consenso es malo, no es consenso, es otra cosa. A veces es meter un problema debajo de la alfombra", señaló en Onda Madrid, donde también criticó que impere "la ley del silencio".

Ayuso insistió en que hay que "pedir responsabilidades y saber qué ha pasado con el accidente" frente a un "gobierno que no invierte". Unas palabras que Muñoz ratificó. "Puente dice que el Gobierno ha invertido más que nunca, pero no es verdad", señaló la portavoz del PP. "Es evidente que hay caos, es incuestionable", añadió, para concluir que "el Gobierno ha contribuido a la sensación de inseguridad". A su juicio, el responsable de Transportes "no debería ser ministro de España" desde un primer momento.

Tras esas críticas, Muñoz dejó caer que no tardarán en pedir la dimisión de Puente pero justificó no hacerlo porque su formación "no es igual" que la izquierda. Es más, la conservadora aprovechó la rueda de prensa para tratar de justificar la actuación del expresident valenciano Carlos Mazón tras la dana de octubre de 2024, que dejó 230 muertes a su paso. "Ahora resulta que lo que ha ocurrido en una vía férrea no se podía prever, pero una dana que sobrepasó cualquier tipo de información sí había una responsabilidad", señaló, obviando así la negligente gestión del Ejecutivo valenciano tras la catástrofe.