El subdirector de Emergencias dijo a Mazón la noche del 29-O que estimaba entre 200 y 300 muertos

El subdirector de Emergencias de la Generalitat valenciana, Jorge Suárez, dijo al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, la noche de la dana, cuando este le preguntó por su opinión técnica sobre cuántos fallecidos habría, que estimaba que habría en torno a 200 o 300 personas.

Esa noche del 29 de octubre de 2024, cuando Suárez se retiró ya sabía que había muchos muertos -finalmente hubo 230- y a las 23 horas se activó el protocolo de múltiples víctimas, según consta en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la causa penal de la dana, que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en su segunda sesión testifical, a la que ha tenido acceso EFE.

Suárez compareció ese día durante más de cuatro horas ante la instructora y lo hizo por segunda vez, dado que el 4 de diciembre ya declaró durante cerca de ocho horas y fue imposible que todos los letrados personados concluyesen su interrogatorio.

Según declaró Suárez en esta segunda testifical, Mazón le preguntó su opinión técnica sobre cuántos fallecidos habría y él hizo una estimación en torno a 200 o 300 personas. "Pero esa noche, cuando salió a las 20:30 horas sabía que estaban ante un desastre", añade la transcripción de su declaración. A esa hora no pensó que no le habían avisado de la crecida los bomberos que estaban vigilando y lo único que tenía en la cabeza es que estaban ante un desastre.

Sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Suárez dijo que no mandó una interpretación de impacto de los datos, llegó un aviso de una cantidad sin ningún análisis junto con cientos de correos. En el Cecopi estaba la autoridad que tenía que dar ese análisis, y en este órgano de coordinación había personas que sabían interpretar la información del caudal de 1.300 m3/segundo, apuntó.

Respecto al envío del mensaje Es-Alert, Suárez explicó que se planteó el debate sobre el confinamiento o no por parte de la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, pero lo que planteaban los técnicos en los borradores era "permanezcan en sus viviendas", lo cual se interpretó como un confinamiento y generó dudas sobre si la dirección del plan tenía capacidad para enviar este mensaje a la población.

Pradas consideraba que no tenía capacidad jurídica para tomar esa decisión y tenía que consultarlo, y Suárez intervino para decir que, de acuerdo con su experiencia, y en el marco de la Comunitat Valenciana y en el marco nacional, la ley de emergencias permite a la autoridad de protección civil adoptar cualquier medida de protección a la población.

La primera vez que mencionó el uso del mecanismo Es-Alert en la reunión del Cecopi fue a las 17:10 horas y cuando volvió a ponerse sobre la mesa utilizar este sistema como aviso a la población fue entre las 17:45 y las 18:10, y no se envió hasta las 20:11.

Pradas buscó el concepto de que fuera un acuerdo general, que todo el mundo estuviera de acuerdo, pero Suárez indica en su declaración como testigo que ese acuerdo no era necesario para mandar el mensaje pues el Cecopi es Centro de coordinación operativa integrada, un órgano cuya función es asesorar, reportar información, tener una integración de diferentes agencias, pero no sustituye nunca a la dirección del plan.

Cualquier medida de alerta a la población de acuerdo con el plan especial corresponde a la dirección del plan, afirmó Suárez en esa testifical.