El exjefe de bomberos asegura que el Cecopi no decidió el envió del mensaje Es Alert a los valencianos

El ex inspector jefe de los bomberos de la provincia de Valencia José Miguel Basset ha asegurado este miércoles en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que cuando este cuerpo fue movilizado para vigilar los cauces él estaba de camino al Centro de Emergencias y cuando se retiraron no fue avisado.

Según han informado fuentes conocedoras de la declaración y ha recogido EFE, Basset ha asegurado que el mensaje Es-Alert de las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024 se envió a toda la provincia "porque alguien lo decidió, pero no fue el Cecopi" (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

A preguntas de la jueza de Catarroja (Valencia) ha asegurado que fue ajeno a la petición de movilización de los bomberos que realizó el 112, que "no todo pasa" por sus manos, y que tampoco se enteró de la retirada, sino que fue el oficial de guardia quien gestionó esa retirada.

Ha añadido que supo de la retirada de los bomberos de la vigilancia de los cauces del Magro y del Poyo días después, al publicarse el asunto en prensa, y que preguntó al oficial de guardia.

Este le dijo que se habían retirado tras constatar un descenso del caudal del Poyo en unas mediciones que realizaron "a la hora de comer", y, ha insistido, todas las comunicaciones con los bomberos forestales -los responsables de la misión de vigilancia de los cauces, bajo la coordinación del Consorcio- quedaron grabadas en el sistema CoordCom, de modo que ha dado el nombre de la persona que dio la orden de retirada y del oficial de guardia que "escuchó y no dijo nada".

También ha insistido en que, durante la celebración del Cecopi nadie le preguntó por las mediciones que efectuaron los bomberos en las ramblas del Poyo y el Magro.

En referencia al aviso a la población, ha explicado que una media hora después de iniciado el Cecopi, sobre las 17:30 horas, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, sugirió enviar un aviso a la población.

Según han informado fuentes conocedoras de la declaración, Basset ha asegurado que Suárez hizo una propuesta de mensaje que incluía que la gente subiera a niveles altos, pero nadie respondió a esa propuesta.

Según Basset, el Es-Alert es el único mensaje que se valoró aquella jornada, "no hay otro tipo de mensaje", ha dicho, si bien ha matizado que con la información que tenían en aquel momento consideró que ese mensaje podía no ser preciso y pidió, sin éxito, la intervención de un especialista del grupo de comunicación.

A las 18:13 horas, ha explicado ante la jueza, abrió un archivo de texto en su ordenador y propuso una redacción que decía que, ante la situación de fuertes lluvias que se están produciendo en su zona, manténganse en sus domicilios y estén atentos a las informaciones.

A su juicio, esa versión se dio por válida, la pasó a Jorge Suárez y sabe que se plantearon "algunas modificaciones, el idioma..., referencias a À Punt...", pero que no sabe qué pasó posteriormente, de modo que no sabe por qué finalmente se suprimió la petición de permanecer en los domicilios por la de evitar desplazamientos.

El mensaje de las 20:11 horas se envió a toda la provincia porque alguien lo decidió, ha dicho Basset, pero no fue el Cecopi.

Basset ha asegurado que no recuerda que en el Cecopi se plantease el confinamiento de la población o los posibles problemas legales que podría conllevar esta medida.