Madrid celebrará un funeral por las víctimas de Adamuz dos días antes del homenaje de Estado

Madrid celebrará un funeral católico por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el próximo jueves 29 de enero -dos días antes del homenaje de Estado previsto para el día 31 en Huelva-, tal como había propuesto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, informa EFE.

El Arzobispado de Madrid ha informado este viernes de que la misa funeral tendrá lugar el próximo jueves 29 de enero, a las 19:00 horas, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena. La iglesia madrileña responde así a la propuesta lanzada este jueves por Ayuso, que pidió por carta al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, que oficiase esa misa "tan pronto como fuera posible".

"Es mucho el sufrimiento que están pasando los familiares y demás allegados de los fallecidos, por lo que considero que la mencionada Eucaristía sería de enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas, y también un loable gesto en recuerdo de estas", escribió Díaz Ayuso en la misiva.

Cobo ha respondido este viernes en un carta en la que anuncia lugar y hora de celebración y explica que estarán con él los otros dos obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, el de Getafe, Ginés García Beltrán, y el de Alcalá, Antonio Prieto.

Esta mañana, en declaraciones a los medios tras participar en Fitur en la celebración del Día de Madrid y antes de conocerse la decisión de los obispos madrileños, Díaz Ayuso ha defendido que esta misa funeral es "un homenaje que une en el duelo, en el luto y que es de profundo respeto", por lo que ha rechazado que se pueda "frivolizar" con este asunto.

También ha considerado que sería "importante" para los profesionales de emergencias de la región y para todos los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid, "que tiene conexión con España entera".

Este acto se celebrará dos días antes del homenaje de Estado en Huelva acordado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente residían en la provincia onubense.

Díaz Ayuso ha dicho desconocer, por ahora, si será invitada a ese acto y ha señalado que "hubiera estado bien" que todos los presidentes autonómicos hubiesen tenido "algo de información" al respecto antes de anunciarse.

A esta propuesta se ha sumado el Ayuntamiento de Madrid, cuya vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha considerado “adecuada” la iniciativa planteada por la Comunidad de Madrid y ha señalado que, más allá del homenaje de Estado previsto por el Gobierno central, sería positivo que las víctimas fueran recordadas también en la ciudad de Madrid.

Sanz ha subrayado que entre los fallecidos hay víctimas madrileñas, pero también de otros puntos de España, por lo que ha defendido que un funeral en la capital puede servir como acto de recuerdo y respeto “para todos”, complementario al homenaje institucional acordado con la Junta de Andalucía.