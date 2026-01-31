El temporal cede pero se prevé una nueva masa de aire muy húmedo este domingo

El temporal ha dado este sábado una tregua transitoria a la península, con precipitaciones acotadas a Galicia, Cantabria y Pirineos, aunque se prevé la entrada este domingo de una "nueva masa de aire muy húmedo" que dejará lluvias en la mayor parte del país, según informa EFE.

Así lo ha anticipado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha previsto que los cielos estarán hoy más despejados y las temperaturas serán más bajas, con predominio del viento, que soplará con intensidad en gran parte del país. También se espera temporal marítimo en las costas y heladas restringidas a zonas de montaña.

Pero esta breve tregua durará poco. El citado organismo ha alertado de que mañana llegará una "nueva masa de aire muy húmedo" al país, que traerá lluvias en la mayoría de la península, menos probables en el Mediterráneo y abundantes en el oeste.

Según esto, en Galicia, en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila y de Salamanca las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes y la cota de nieve subirá a más de 2.000 metros en las montañas y quedará en torno a 1.800 metros en los Pirineos.

Mientras, en Canarias, se espera que los intervalos nubosos predominen en zonas bajas del norte de las islas más montañosas y que los cielos estén más despejados.

Precaución ante la crecida del Duero en Zamora

Por otro lado, la crecida del río Duero por el deshielo y las lluvias de los últimos días ha hecho que su caudal ronde ya los 450 metros cúbicos por segundo en Zamora. Allí ha inundado paseos ribereños y elementos del mobiliario urbano de la zona de esparcimiento de Los Pelambres. La Concejalía de Protección Ciudadana ha precintado el acceso a algunos de esos paseos y ha pedido a la población que extreme la precaución al transitar por zonas cercanas al río y respete las indicaciones y limitaciones de paso.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) revelan además que en esa cuenca hoy se encontraba en nivel de alarma el río Huebra a su paso por Puente Resbala en Salamanca y en nivel de alerta el río Cea en Valderas (León), el Duero en Saucelle (Salamanca) y el Támega en Rabal (Ourense).

Carreteras afectadas por la nieve

En cuanto a la situación en las carreteras, el temporal de nieve afectaba hoy a media mañana a 61 vías, dos de ellas de la red principal, en las provincias de León, Zamora y Ourense, y la lluvia ha provocado cortes en 27, la mayoría en la provincia de Cádiz, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las zonas más impactadas hoy por las nevadas siguen siendo Aragón, Castilla y León, Asturias y Madrid.

En concreto, en la red principal, se encuentran alteradas por este motivo la A-6 entre Combarros y La Ribera de Fogolso (León), y la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense), con la prohibición de adelantar para los vehículos pesados.

Del total de 61 carreteras que experimentan algún contratiempo por la nieve, 13 tienen varios tramos cerrados al tráfico, todas de la red secundaria y pertenecientes a Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra.

Además, la lluvia ha provocado cortes en 27 vías secundarias, con especial afección a la provincia de Cádiz, que tiene 13 vías intransitables.

Le siguen Granada, con cinco; Jaén, con tres; y León, con dos; mientras que Córdoba, Málaga, Salamanca y Cáceres tienen una vía cada una con tramos cortados por inundación.