Catorce comunidades en alerta por viento, nieve, lluvia y olas y 82 carreteras afectadas por el temporal

Galicia está en nivel rojo de alerta por peligro extraordinario, por olas de hasta ocho metros y además en nivel amarillo (peligro bajo) por vientos, lluvias y nieve, a la que se suman otras trece comunidades bajo aviso naranja o amarillo por alguna o varias de dichas inclemencias, según recoge EFE.

En nivel naranja (riesgo importante) se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por viento y oleaje; Asturias, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla, por temporal marítimo, y en amarillo por viento; Castilla-La Mancha, por viento; y País Vasco, por mala mar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Otras ocho comunidades autónomas están en nivel amarillo de riesgo. Se trata de: Aragón, Madrid y Castilla y León, por viento y nevadas; Baleares, por viento y temporal marítimo; Cataluña, por viento, temporal marítimo y nevadas; Extremadura, Comunidad Valenciana y región de Murcia, por viento.

Este viernes se mantendrá la circulación atlántica dominando el tiempo en la península y Baleares, con el paso de frentes y la entrada por el norte peninsular de una masa polar marítima.

En Galicia está en alerta roja con peligro extraordinario el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y Rías Baixas y la zona del Miño en Pontevedra, en donde habrá olas que podrán alcanzar ocho metros de altura por vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

Soplarán vientos muy fuertes y están en nivel naranja el valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas en Almería. Asimismo, en la provincia de Jaén, en Cazorla y Segura y en Alcaraz (Albacete). En estas zonas las rachas serán de hasta 90 kilómetros por hora. En Nevada y Alpujarras (Granada) las rachas alcanzarán hasta 100 kilómetros por hora.

Está en nivel naranja por temporal marítimo la franja cantábrica y en el sur la costa almeriense y la ciudad autónoma de Melilla.

Por otra parte, las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes en Galicia. Se acumularán más de 40 litros por metro cuadrado de lluvias en doce horas en zonas de la comunidad gallega como Ourense y el interior de Pontevedra.

Los acumulados de nieve serán significativos en zonas de montaña de la mitad norte peninsular. Nevará en amplias zonas de la mitad norte, principalmente de la meseta norte y su entorno, a una cota de 1.200/1.500 metros, pudiendo bajar hasta los 800-1.000 metros al final del día en el cuadrante noroeste, con acumulados significativos en zonas de montaña.

En la sierra de Madrid las nevadas acumularán más de 5 centímetros en 24 horas en Somosierra a partir de 1.000-1.200 metros.

También se prevén esos niveles de nieve en el sistema central de Ávila y de Segovia, e incluso de más de 10 centímetros en la zona de Sanabria en la provincia de Zamora.

82 carreteras afectadas: 15 cortadas por nieve y 36 por inundaciones

El temporal afecta en la mañana de este viernes a un total de 82 carreteras, todas ellas de la red secundaria, de las que 15 están cerradas a la circulación por la nieve y 36 por inundaciones.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón (especialmente, la provincia de Huesca), Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

La nieve ha obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 15 vías secundarias: la AL-5405, entre Granada y Almería; las A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada); la TE-68, entre Guadalaviar y el Valle Cabriel (Teruel); la ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza); y la LN-8, en Asturias. En Castilla y León están cortadas la DSA-191 en Candelario (Salamanca); y la ZA-103 en Zamora. En Cáceres permanecen cerradas las CC-137, CC-224, CC-241, CC-242 y CC-437 y, en Navarra, la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Además, en 25 tramos de carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Burgos, León, Salamanca, Lleida y Navarra es obligatorio el uso de cadenas para circular. Destacan entre estas carreteras dos ramales de la Nacional 330, el N-330a, entre Canfranc-Estación y Candanchú, y el N-330b, en Candanchú, ambas en Huesca.

Por otro lado, la lluvia ha provocado cortes en 36 carreteras secundarias, especialmente en Andalucía, donde la provincia de Cádiz es la más afectada, con 24 vías -ninguna de la red principal- en las que no se puede circular en alguno de sus tramos. Tres de Granada, otras tres de Jaén, una de Córdoba, otra de Málaga y otra de Sevilla completan las 33 vías andaluzas afectas con cortes a la circulación por las inundaciones que han provocado las lluvias.

En Castilla y León en dos carreteras -las LE-5703 y LE-5705- hay cortes al tráfico por esa misma causa, y lo mismo ocurre en Extremadura en la BA-074 (Badajoz) y en la CC-146 (Cáceres).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

Tráfico recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.