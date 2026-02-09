‘Democracia en un minuto’, un encuentro para escuchar a la ciudadanía y repensar el presente democrático

La democracia, en primera persona y en apenas un minuto. Con ese espíritu se celebra este 12 de febrero el encuentro Democracia en un minuto, una jornada impulsada por infoLibre con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en Libertad que busca abrir un espacio de reflexión colectiva ágil, participativo y plural sobre el estado de la democracia y su significado hoy, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

El acto arranca a las 9:30 horas en la Universidad Complutense de Madrid con la bienvenida de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. El encuentro combinará formatos audiovisuales, conversación periodística y participación directa del público, con un claro protagonismo del ámbito universitario.

Con ese enfoque se abrirá el primer bloque, con la proyección del vídeo Democracia en un minuto, una pieza coral de ocho minutos que reúne testimonios breves llegados a través de redes sociales, socios y socias del medio, estudiantes universitarios y personalidades del ámbito cultural y periodístico como Pepa Bueno, Andrés Lima, David Uclés o Albanta San Román. Una apertura pensada para generar impacto emocional y situar la democracia como una experiencia vivida, no solo como concepto abstracto.

Tras el vídeo, Maraña conversará con Carmina Gustrán Loscos, comisionada de los 50 años de España en Libertad, sobre el proyecto y su marco institucional, antes de dar paso al plato fuerte de la jornada: una mesa redonda que combinará análisis, cultura y divulgación.

En este caso, la conversación será moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, y contará con el humorista y comunicador El Gran Wyoming, la publicista y creadora de contenido Elena Reinés, la cineasta Paula Ortiz y el historiador Julián Casanova. El debate girará en torno a qué aspectos de la democracia sorprenden hoy, qué se desconoce aún sobre su funcionamiento y dónde surgen acuerdos y desacuerdos.

El cierre contará con un formato participativo y simbólico: testimonios en vivo de menos de un minuto en los que estudiantes, profesorado, representantes de la facultad y de infoLibre responderán a una única pregunta desde el atril: ¿qué es para ti la democracia? Una forma de devolver la palabra al público y subrayar que la democracia se construye también desde lo cotidiano.

La despedida pondrá fin a esta jornada recordando la idea principal que atraviesa todo el encuentro: la democracia no solo se analiza, también se cuenta, se escucha y se ejerce.