El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue la IA de X por supuesta pornografía infantil

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue si Grok, la inteligencia artificial de X (antes Twitter), puede estar cometiendo delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia, según ha informado EFE.

Según explican fuentes del departamento de Rego, tal y como han reportado diferentes medios de comunicación, Grok habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra menores, "una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil".

Para el Gobierno, se trata de prácticas que vulneran gravemente la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Noticia en ampliación.