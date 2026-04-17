La Junta Electoral Central desestima tres denuncias del PP contra RTVE en plena precampaña andaluza

La Junta Electoral Central (JEC) rechazó este jueves tres denuncias presentadas por el Partido Popular (PP) contra la corporación pública RTVE durante la campaña de las elecciones andaluzas. Las tres reclamaciones fueron desestimadas y archivadas sin apertura de expediente sancionador.

La decisión de la JEC, en la práctica, pone coto a la ofensiva con la que el partido de Alberto Núñez Feijóo trata de desacreditar a los medios públicos en el contexto de las elecciones autonómicas, pero también con la vista puesta en las generales del año que viene.

La primera denuncia, presentada el 8 de abril por el PP de Andalucía, cuestionaba la publicación de encuestas en la cuenta oficial de RNE en la red social X. El partido consideraba que esas consultas vulneraban la normativa electoral al permitir a los partidos conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones con incidencia directa en el resultado electoral.

La JEC no lo entendió así. En su resolución, el organismo señaló que la práctica no es contraria a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General siempre que las preguntas no traten de averiguar, directa ni indirectamente, la intención de voto y que sus resultados no sirvan para elaborar estimaciones electorales.

Las dos cuestiones formuladas por el programa 24 horas versaban sobre el pacto de la coalición Por Andalucía y, a juicio de la JEC, no permitían deducir preferencias políticas de los participantes. El organismo añadió, además, que el número de respuestas recibidas era insuficiente para atribuirles ningún valor demoscópico real.

La segunda reclamación, también del 8 de abril, afectaba a una entrevista emitida en Las Mañanas de RNE con la ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero.

Petición de voto inexistente

El PP sostenía que en esa entrevista se había producido una petición expresa del voto. La frase señalada por el partido era la siguiente: “El mejor antídoto para que no crezca la ultraderecha es votar opciones de progreso que están representadas por las fuerzas de izquierda”.

La JEC, sin embargo, puso la declaración junto a una del propio Juan Manuel Moreno Bonilla —“soy partidario de votos de gobiernos centrados, de políticas moderadas”— e indicó que en ambos casos se habla de bloques políticos genéricos sin referirse a una formación concreta ni a un candidato determinado.

El organismo recordó que su jurisprudencia exige una concreción “mucho mayor” para apreciar una petición de voto: ha de ser expresa o implícita, pero inequívoca o concluyente, a favor de una formación específica. La denuncia fue archivada.

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La tercera reclamación tenía una fecha más antigua: el 26 de marzo. El PP denunció entonces la emisión en La Hora de La 1 de un rótulo que calificó de ofensivo contra el presidente de la Junta de Andalucía durante la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso.

RTVE explicó que el subtítulo había quedado en pantalla por error, arrastrado de una emisión anterior en la que subtitulaba unas declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida.

La corporación negó que hubiera ninguna decisión editorial deliberada y señaló que el 7 de abril había emitido una rectificación. La JEC consideró que las explicaciones aportadas eran “suficientes” y que el error ya había sido subsanado. No procedía, por tanto, abrir expediente sancionador.