La junta de accionistas de Prisa ha aprobado todos sus puntos del orden del día, con más de un 82% de votos, en una sesión en la que su presidente, Joseph Oughourlian , ha afirmado que no se va a ir de la compañía y dejar "tirados" a los accionistas, al ser preguntado por una posible venta de su participación en el grupo de medios, informa EFE.

La Junta ha aprobado la mayoría de los puntos del orden del día este miércoles, por un 82,69%, exceptuando los referidos a delegar en el consejo de administración la facultad de aumentar el capital o de emitir bonos convertibles en acciones.

En la misma ha habido dos intervenciones, una de ellas por escrito (de la sociedad Aherlow Inversiones, vinculada a los Polanco), y otra verbal, de Adolfo Utor (Balearia), quien le ha reprochado a Oughourlian su gestión en Prisa y ha dicho no compartir el cese de Carlos Núñez, expresidente ejecutivo de Prisa Media y ex consejero delegado de Prisa, y el de José Miguel Contreras, exdirector de Contenidos de la compañía.

Entre otros puntos, se ha aprobado reducir los miembros del consejo de administración de 15 a 14, tras darse por amortizada la vacante que dejó Núñez en éste órgano. Por tanto, el consejo se quedará con 14 miembros, en lugar de 11 como se había anunciado inicialmente en el marco de un proceso de "reestructuración" del citado órgano y de "simplificación del modelo de gestión".

Oughourlian, que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha asegurado que no "ha habido ni habrá" una oferta de compra de El País y la Cadena Ser por parte del Grupo Alconaba, al ser preguntado por la apertura de una negociación para la venta de estos medios. "Leo en los digitales que me han hecho una oferta por 400 millones". "Esta gente nunca me ha propuesto nada", ha afirmado.

El Grupo Alconaba es un holding empresarial liderado por el empresario Andrés Varela Entrecanales y al que está vinculado José Miguel Contreras. El nuevo canal de televisión que quería lanzar Alconaba provocó en febrero de este año una "guerra total" en el seno de la compañía, al rechazar Oughourlian que Prisa participara en el concurso para la nueva licencia televisiva. El pulso terminó ganándolo el presidente de Prisa y principal accionista, y acabó con la salida de la compañía de los principales valedores del proyecto televisivo: Contreras y Núñez.

Preguntado por si piensa vender su participación en Prisa, donde tiene casi el 30%, Oughourlian ha afirmado que es el presidente de todos los accionistas, que se debe a sus acreedores y que no se va a ir de la compañía "dejando tirada a toda esta gente". Se ha referido a accionistas, como Vivendi, a los que convenció para que entraran en Prisa, al empresario mexicano Carlos Slim, e incluso al propio Adolfo Utor, de Balearia. "Salir ahora después de haber limpiado la estructura financiera de la compañía, ni me lo planteo", ha dicho el presidente. Oughourlian aspira a que los equipos puedan trabajar en paz, y afirma que se ha quedado "decepcionado y sorprendido" por la actitud de algunos accionistas.