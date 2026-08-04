Tapi, Messi, Fikri, Firma, Holliwod y Dubai, los grandes capos de la cocaína en el sur de España

Sus nombres —o apodos— no necesitan presentación para quien conozca desde hace años el día a día del narcotráfico en el sur de España y, en algunos casos, también en el norte. Todos ellos —o la inmensa mayoría— han sido detenidos en ocasiones anteriores, la mayor parte de ellas relacionadas con el hachís. Pero han dado el salto a la cocaína con gran éxito. Tapi, Messi, Fikri, Firma, Holliwod (así se conoce en el submundo criminal a Joseph Leijdekkers, Bolle Jos) e, incluso, un desconocido que se hace llamar Dubai son los que mueven los hilos en la actualidad. Eso es lo que se extrae de la investigación de Narcodiario, el único medio especializado en la materia en España.

Junto a los citados, de cuyas andanzas daremos cuenta, destacan dos redes criminales internacionales que operan en estrecha relación con ellos y que están presentes en la mayor parte de los grandes negocios, con su parte del pastel: los balcánicos —normalmente serbios y albaneses, pero también otros— y los italianos —principalmente de la 'Ndrangheta—. Y, en ocasiones, también aparecen los británicos.

Para explicar el ascenso de estos narcos y de sus organizaciones hay que remontarse a sus inicios. Messi es bien conocido como gran líder del tráfico de hachís ya desde la década pasada, y por su huida-refugio en Marruecos después de alcanzar un pacto con un fiscal y un alto mando de la Guardia Civil que le sirvió para ponerse a salvo. Distintas fuentes aseguran que ha dado el salto del hachís a la cocaína, del mismo modo que el resto de grandes traficantes acostumbrados a cruzar los 14 kilómetros que separan Europa de África con fardos de cannabis y que ahora lo hacen con fardos de droga blanca.

Tapi, al que se sitúa en estos momentos en Dubái, tuvo su centro de operaciones entre el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, y su organización fue golpeada por la Guardia Civil en 2021 en una amplia operación. De origen marroquí, como ocurre en cada uno de los grandes casos contra el narco del sur de España, consiguió salir antes de ser juzgado y amplió sus miras hacia otras sustancias. De sus manos, en alianza con otros narcos de relumbrón, han salido varios alijos de cocaína que han entrado por el sur de la península y por Portugal recientemente. También se le investiga por una de las grandes guarderías localizadas a orillas del Guadalquivir a finales de 2024.

La pareja Fikri-Firma, pendiente de juicio por la operación Medellín de la Policía Nacional —que saltó tras la desencriptación de unas comunicaciones, pero ambos en libertad y con pocas intenciones de presentarse ante la Audiencia Nacional—, estaría detrás de otra parte importante de los cargamentos de cocaína. Se les relaciona con los capos gallegos. El primero, de origen marroquí, fue vinculado al famoso caso del narcobuque 'Nehir' —sin embargo, su nombre no aparece en las últimas pesquisas conocidas—. Sí se les relaciona con la entrada de droga en veleros, tanto por la provincia de Huelva como por costas portuguesas y gallegas. Ambos, eso sí, trabajan de forma muy sigilosa. Firma, de nacionalidad colombiana, sería el encargado de establecer contacto al otro lado del Atlántico, y trabajaría para varias organizaciones.

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En Galicia, personas arrestadas en el marco de la operación Halia, en la que se intervinieron tres millones de euros en efectivo y se localizaron grandes mansiones, están en el radar policial en conexión con los anteriores, además de otros nombres célebres que siguen plenamente activos. Todos ellos tienen tentáculos en el suroeste de España para la introducción de grandes cargamentos.

De Holliwod (Bolle Jos), Narcodiario también ofrece algunas novedades hasta ahora desconocidas. Se sabe que domina las rutas de mercantes desde Sierra Leona hacia el norte de África, rutas que van descargando partidas en narcolanchas a lo largo de su recorrido, tanto en el área de Canarias como en el Estrecho. También se sabe que realiza envíos en contenedores. Para eso tiene una facilidad que no se ha contado: los contenedores procedentes de África no son considerados 'calientes', por lo que en gran medida escapan de los controles aduaneros en Europa. Y claro, el neerlandés tiene grandes almacenes desde los que puede contaminar esos contenedores en puertos del occidente africano antes de su partida hacia el norte.

Por último, aparece un narco que se hace llamar Dubai. Lleva tiempo operando con una capacidad relevante en el entorno de la provincia de Huelva y también en Portugal, en estrecha alianza con elementos del crimen organizado locales que le facilitan los puntos concretos para poder colocar sus embarcaciones e introducir la droga.