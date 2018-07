Migrantes todos

Antonio Nadal Pería

Siempre se ha hablado y escrito de. Ahora los medios de comunicación se han puesto de acuerdo para hablar y escribir de. Inmigrante es la persona que llega a un país extranjero para radicarse en él. Emigrante es la persona que abandona su propio país para para establecerse en otro extranjero. Migrar es. Migrante y emigrante parece pues que es lo mismo. Cuando uno sale de su país es un emigrante o migrante, cuando llega a otro país es inmigrante. Para los medios de comunicación, todos los que salen de su país en busca de otro país en donde los acojan son migrantes.. Para el xenófobo ministro italiano, los barcos cargados de seres humanos que huyen de su país son una carga humana que debe ir a España, Gibraltar o Francia. Para Donald Trump los inmigrantes ilegales son, con la cruel separación de padres e hijos. Algunos países europeos estudian organizar campos de refugiados en África o en Europa, a los que llaman "plataformas regionales de desembarco", "centros de control" o "centros cerrados de acogida", por no llamarlos directamente lo que son, "campos de concentración de refugiados".A Javier Solana no lo han dejado entrar recientemente en EEUU como si se tratase de un emigrante, migrante, inmigrante o mexicano ilegal. Su pecado ha consistido en viajar a Irán, uno de los países incluidos por Trump en su lista negra. En lógica tampoco debería permitir la entrada a losque hayan jugado un partido contra Irán, lo que incluiría a todos los jugadores de la selección española, equipo técnico y directivos por añadidura.También entre los refugiados. No se considera igual ni con los mismos derechos a quienes salen de su país por: persecución por causas de etnia, religión u opiniones políticas. Se piensa que a los paisanos pobres los deben mantener en su lugar de residencia, mientras que a los perseguidos se les debe proteger fuera. Perode las condiciones en que viven, ya sea por hambre, guerra, religión u otras causas.