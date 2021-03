¿Racismo y xenofobia en las fuerzas del orden?

Publicada el 30/03/2021 a las 06:00

Soy asiduo a series televisivas y observo cómo son las diferentes Policías en distintos países, en ellas suele coexistir el multirracismo, pero en ninguna existe un aforamiento parecido a los de España. En nuestro país hay cierta laxitud frente a desmanes delictivos o de abusos policiales, pero no solo ellos están aforados, también hay otras instituciones como jueces, senadores o diputados, donde puede existir el corporativismo en algunos casos, como en todos los gremios. Pero la diferencia es que al final florece la verdad, a diferencia de aquí, donde se da menos o se protege debido al aforamiento.

Afortunadamente ya se ven mujeres policías en distintas funciones, desde mandos a las de campo; pero lo que observo es que en España los cuerpos encargados del orden tienen una marcada postura ideológica, dureza de métodos, dependencia única a un poder central, y una especie de fuero y organización militar. Destacando sobremanera su alineación, no corregida, de las que existieron durante el franquismo, cuerpos que mantienen la influencia del sistema dictatorial, incluso más que otros, por su querencia de ser una función de guardianes de la situación que se identifican siempre y sin ninguna discrepancia con un poder político concreto, en lugar de ser defensores de la lucha contra la delincuencia.

Confunden el Estado como la ideología oficial y su concepto de orden, siendo clara y notoria su defensa a la Monarquía, a los partidos conservadores, fascistas o de ideología xenófoba. Casos notorios hay y hubo en la Guardia Civil, en el Cuerpo Nacional de Policía, el CNI, con personajes siniestros y a salvo de injerencias o protegidos por parte de la Judicatura, ahora se está sabiendo la actuación de Villarejo y sus pesquisas para espiar a determinadas personas, grupos o partidos políticos concretos; sin escaparse tampoco determinados grupos de investigación dentro de ellos como UDEF, UCO, científicos, equipos de investigaciones contra la pederastia, contrabando o de estupefacientes, que si llegan a rozar con sus investigaciones a determinados personajes del poder, son disueltos cambiando o trasladando al responsable y quedando las pruebas de sus investigaciones archivadas o destruidas, perdiéndose parte de estos excelentes equipos que se dedican a la salvaguarda de la ciudadanía ante cualquier fechoría. Sobre todo ante casos de delincuentes de cuello blanco, que no matan, pero esquilman el Erario público.

Pero lo que es notorio y me llama la atención es lo que se ve en las series televisivas, en ellas suelen aparecer razas de gran peso en la nación donde se desarrollan las acciones. Por ejemplo, en Francia hay policías magrebíes, africanos; en las series alemanas aparecen turcos; en las inglesas, africanos, indios, incluso sijs; en las americanas, orientales, africanos, árabes, algún hispano. En España, con un gran porcentaje de magrebíes, africanos, hispanoamericanos o rumanos, nunca he visto a ciudadanos españoles originarios de estas nacionalidades en los cuerpos de seguridad. ¿Por qué no se incluyen a estos colectivos? ¿Son racistas y xenófobas nuestras fuerzas del orden público? La aportación idiosincrática de ellos sería crucial para atajar a tipos de delincuentes concretos.

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre