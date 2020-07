Brays Efe, intérprete de 'Por H o por B' sobre el postureo: "La verdad es muy importante. Igual de importante que la mentira. Casi"

Publicada el 24/07/2020 a las 06:00

Esta historia comienza con dos chicas de barrio comiendo pipas en un banco de la calle. Con una conversación entre las dos, la guionista y directora Manuela Burló Moreno hizo un modesto corto que fue nominado al Goya y se convirtió en viral. Años después ha desembocado en una serie de 10 episodios para HBO, Por H o por B. El corto está en la red y son tres minutos y medio muy recomendables que muchas profesoras y profesores utilizan para motivar a sus alumnos.

Para hablarnos de la serie estrenada esta semana, contamos con Brays Efe (Efe de Fernández), protagonista de Paquita Salas y uno de los actores principales del reparto. Efe ya había coincidido con Manuela Burló, la directora y guionista de Por H o por B. “Manuela y yo habíamos trabajado juntos en su primera película Como sobrevivir a una despedida, lo primero que hizo tras el corto Pipas, que es la semilla de la que nace Por H o por B. Yo había visto su corto, conocía a Manuela, me la había encontrado algunas veces, habíamos charlado y ella vino a ver una obra de microteatro que yo estaba haciendo con Javier Calvo y Javier Ambrosi. La dirigíamos y escribíamos los tres. Después nos fuimos a tomar algo y desde ese día se quedó mirándome, y me dijo que yo le inspiraba” recuerda Efe.

Así que fue la creadora de esta serie quien le animó a convertirse en actor y le dio su primera oportunidad. “Estaba escribiendo algo y me animó a probar suerte y hacer el casting. Así fue, pasé cuatro pruebas, tuve que mandar un vídeo… Entré por la puerta de atrás pero le fui gustando a todo el mundo, a Manuela, a la directora de casting, a los productores, después a la cadena y finalmente hice la peli”, explica sobre sus orígenes en el oficio de intérprete. “Fue mi primera experiencia como actor en el sentido más clásico de la palabra”, añade: “así que tuvo muchísimas cosas buenas, mi relación con Manuela o mi relación con el resto de actrices, de las que sigo siendo amigo, hicimos mucha piña. Y la experiencia de grabar una película, que era algo que yo no esperaba y no sabia que iba a hacer nunca. También tuvo una parte mala, obviamente, porque era mi primera vez allí y me encontré con un montón de cosas desconocidas, y un montón de cosas que no sabía hacer. Pero bueno, eso también forma parte del aprendizaje”.

“Malasaña es casi un personaje de la serie”

Después de esa colaboración, la fama del actor estalló con su protagonismo absoluto en la serie Paquita Salas, donde borda un personaje entrañable y cómico. Y volvió a cruzarse con la creadora de esta serie de HBO. “Manuela, tiempo después, me volvió a escribir y me dijo que estaba preparando una serie, Por H o por B y que había pensado en mi para un personaje. Se trata de Oli, que aparece por primera vez en el segundo capítulo, y a partir de ese momento va a ser el compañero de piso de Belén, el personaje interpretado por Saida Benzal. Oli es un fotógrafo de Malasaña de origen francés, un poco de la onda moderna, hipster, del postureo y tendrá una trama que navegue por ese mundo”, nos explica su intérprete.

La serie junta los ambientes de chonis y modernos. La propia directora no se tiene por choni pero aporta la mirada fresca de quien llegó del pueblo, Cieza, en Murcia, a Malasaña en su día, y de sus impresiones de recién llegada parte también el guión. “Malasaña es casi un personaje de la serie y Manuela me contaba que una escena que yo hago, la del supermercado –cuando la gente lo vea lo sabrá–, es algo que le pasó a ella. Ha querido coger esas actitudes que todos hemos visto en Malasaña y crear una comedia con ello, exagerándolo, contraponiéndolo a otro mundo, pero para enseñarnos que al final todos los mundos se parecen bastante. Todos somos más iguales de lo que pensamos” concluye Brays Efe.

El actor ha disfrutado especialmente componiendo la parte visual del personaje. “Una de las mejores cosas de interpretar a Oli” dice Efe, “ha sido el trabajo con vestuario porque, a pesar de que en los interiores es nudista, es decir, que no lleva nada puesto –algún detalle, lo veréis–, en su día a día, fuera, tiene un vestuario muy concreto y muy chulo que ha sido un placer hacer con Rebeca y con el resto de chicas de vestuario y también de peluquería”.

“Tuve varios dobles de genitales en el rodaje”

Al ser un personaje naturista, Brays Efe ha tenido doble de genitales, que para un seguidor de Friends, da caché. “Joey en Friends hace de doble de culo de Al Pacino” ríe Efe. “Al ser desnudos todos los interiores, tuvo su aquel y su preparación. Fue uno de los retos porque yo nunca había hecho nada parecido, pero al menos fue durante la ola de calor de 2019 y yo estaba un poquito menos asado que todos los demás, que iban vestidos. Pero no tengo sólo un doble de genitales, es más guay, tengo dos o tres, ja ja” vuelve a reír.

Personalmente, Efe ha llevado con dignidad el parón del confinamiento. “Es una situación que nunca había previsto, la estoy viviendo día a día, sin agobiarme mucho” dice, “viendo lo que pasa con el mundo de la cultura, con los cines, con los teatros, con paciencia y pensando que lo más importante es que todos estemos bien”. Pero quiere subrayar una cuestión especialmente: “Lo que mas me preocupa es la precariedad que está surgiendo después del estado de alarma y lo poco que se habla de ella en los medios. A parte de rodearme gente de la cultura me rodea gente de muchos trabajos distintos, y lo que veo a mi alrededor es gente que ha tenido que sacrificar condiciones laborales justas, mínimas para poder seguir trabajando”.

Brays Efe es periodista, guionista y director, además de actor. No se cierra ningún camino hacia el futuro y tiene muy claro los proyectos en los que quiere participar: “Me gustan los proyectos de personas apasionadas, que creen en lo que hacen, que tienen una visión fuerte, algo que compartir con el mundo. Y si además es como actor, me gustan los personajes que tengan recorrido, que estén bien escritos, que tengan trama, que me permitan explorar cosas que a mi también me parezcan interesantes y aún no he explorado. Nada, cositas sencillas, ¿no? Ja ja”.

Le preguntamos por el mundo petardo o moderno de la serie o del barrio de Malasaña y lo extrapola sin pensar a las redes sociales. Hoy en día cada uno lleva un Malasaña en su bolsillo: “Creo que en las redes sociales hay mucho postureo y que normalmente lo tenemos asociado a algo relativamente malo, pero no tendría porque serlo. Porque también entendemos que las redes sociales están para enseñar cosas bonitas, irreales, que pertenecen al mundo de la ficción. Fiestas estupendas en las que en realidad no has estado, barcos que en realidad no son tuyos, comida que todavía no has masticado y por eso es tan bella, pero es bonito también ese mundo. Y simplemente, creo que las redes sociales tienen que dar acceso a todo, también a la verdad. La verdad es muy importante, igual de importante que la mentira. Casi. Ja ja”. Y se ríe con esa risa suya tan contagiosa.