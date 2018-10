Publicada el 14/10/2018 a las 14:04 Actualizada el 14/10/2018 a las 17:06

Las voces femeninas, protagonistas

El presidente del Grupo Planeta,, ha considerado acertada la decisión de hace un año de trasladar a Madrid su sede social por el proceso independentista y no se lo replantearán hasta entonces, según informa Europa Press."Mantenemos firme la decisión porque creemos que, ha dicho este domingo al ser preguntado por ello en la rueda de prensa sobre el Premio Planeta de novela, que se anunciará el lunes. Crehueras ha recordado que se trasladaron "por inseguridad jurídica y para proteger los intereses" de todos aquellos con quienes el grupo se relaciona."Sé que hoy hay movimientos que indican que sería una vuelta a la normalidad" que las sedes sociales de empresas que marcharon de Cataluña vuelvan, ha constatado. Pero ha dicho: "En el momento en que cambiara la situación nos lo plantearíamos", si hubiera lo que ha calificado de signos de normalidad.Después se le ha preguntado explícitamente sobre la consideración de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , de que el Ejecutivopara que vuelvan empresas. Crehueras se ha limitado a decir que había incertidumbre jurídica entonces, y hoy "el contexto político sigue con muy poca variación". Y ha recordado que, pero no operativo, y los trabajadores siguen donde estaban.La voz femenina ha sido la gran protagonista de las novelas presentadas, según ha detallado el miembro del jurado Juan Eslava Galán. "", ha detallado Eslava, que ha destacado el crecimiento de una nueva novela social. A su juicio, se trata un tipo de novela "que se acerca a la visión de la mujer en la sociedad y a algunas vicisitudes actuales". Ha considerado que en estas novelas la voz de la mujer está enormemente presente "incluso cuando el narrador es un hombre", y se encuentra presente como voz narradora y voz de los personajes de las novelas.Rosa Regàs ha señalado que los miembros del jurado no saben si los autores son hombres o mujeres, algo que pueden detectar por experiencia, aunque "cada vez es más difícil adivinar"; pero ha destacado que la voz femenina está más presente aunque el narrador sea un hombre. Ha celebrado que ello se debe a que se avanza cada vez más, desde el punto de vista social, pero también "desde el punto de vista del propio placer de la vida". También del jurado, Carmen Posadas, ha citado cierta tendencia a la primera persona porque da un plus de credibilidad y de complicidad con el lector, pero ha considerado que ello no revierte en el talento de quien escribe.En las diez novelas finalistas también se ha dado de algún modo esta presencia de la voz femenina: la historia(seudónimo) es una historia de lucha, superación y supervivencia de tres generaciones que "demuestra la evolución de la imagen social de la mujer". La novela(seudónimo), versa sobre las relaciones lésbicas de una pintora argentina y una sofisticada parisina;(seudónimo) es un thriller de ciencia ficción en la que sucede el bloqueo de los ordenadores al estilo de una epidemia, y, cuenta el ascenso fulgurante de una mujer en un mundo de hombres inmersos por la lucha política.La historia, es una distopía de ciencia ficción donde los personajes se levantan en una habitación encerrados con una caja y tres balas y deben morir por propia voluntad; mientras que enestá protagonizada por una detective privada especializada en infidelidades., es una novela policíaca que refleja la asfixia social que acompaña a la maternidad cuando una madre se suicida tras asesinar a su hija, yviaja a la Valencia del siglo XVI donde un hombre encuentra el primer códice de ajedrez, que buscan también desde el Nueva York del siglo XXI.Entre las dos últimas finalistas,, tiene como protagonista a una mujer uruguaya asesinada por envenenamiento, mientras que(seudónimo) tiene como protagonista a un paseador de perros involucrado en el caso de una viuda negra.