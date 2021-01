Publicada el 11/01/2021 a las 14:00 Actualizada el 11/01/2021 a las 14:01

El Museo ABC, el principal centro de arte dedicado a la ilustración y el cómic, dejará de existir tal y como lo conocemos. Tras diez años de funcionamiento, el museo del grupo Vocento planea ceder su colección histórica al Centro Conde Duque, del Ayuntamiento de Madrid, y mantendrá abierta únicamente una sala de su complejo, según la información a la que ha tenido acceso este periódico. El museo tiene tres salas de exposiciones, varias salas de actividades y espacios multiusos en este edifico de seis plantas y más de 3.800 m2. Su sede en la calle Amaniel de Madrid no ha vuelto a levantar la persiana desde marzo, cuando se vio obligado a cerrar por la pandemia, y el grupo Vocento ha decidido reducir su actividad al mínimo, aunque se pretende que el museo siga organizando exposiciones en colaboración con otras administraciones y fuera de la sede física del mismo.

De hecho, el museo ha inaugurado recientemente la exposición Animación.es en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y en la sede de la Imprenta Municipal, sobre los grandes hitos de la animación española. Según fuentes conocedoras de la institución, el museo ha mantenido en ERTE a buena parte de sus trabajadores desde marzo, y estas novedades llevarían al centro a reducir su plantilla al mínimo. El centro se plantearía un último intento de regresar a su actividad habitual en otoño de 2021, pero algunos profesionales lo ven poco probable. Habla Carla Berrocal, ilustradora y presidenta de la asociación de ilustradoras e ilustradores madrileños APIM, que ha hecho pública la noticia este lunes: "El proyecto como tal está muerto". El Museo ABC todavía no ha respondido a las peticiones de información de este periódico.

Berrocal señala que "conservar una sala no es conservar un museo", y se lamenta de la cesión de la colección y la reducción al mínimo de la actividad, que supone el fin de la idea con la que nació el centro, la de conservar, investigar y difundir la creación española en dibujo, cómic e ilustración. Desde su apertura, el Museo ABC, dirigido por Inma Corcho, se ha dedicado a estudiar y mostrar al público esta parte de la historia cultural española, la recogida en las páginas de cómic, en los libros ilustrados, en el cine de animación o en las tiras humorísticas de revistas y periódicos. En los últimos años, ha organizado exposiciones como Historietas del TBO 1917-1977, sobre el nacimiento y evolución del tebeo en España, o Superhéroes con Ñ, sobre la aportación de los artistas españoles a esos universos popularizados por Marvel o DC.

El Museo ABC custodia la colección ABC, nacida de los originales de la publicación Blanco y Negro, fundada en 1891, que su propietario Torcuato Luca de Tena fue conservando desde entonces. "Se archivaron todos los dibujos, algunos doblados, otros más grandes cobijando a los más pequeños... hasta que a finales de los años noventa se decide poner orden en ese maravilloso tesoro y patrimonio", contaba la directora del centro a ABC en el momento de su apertura. La creación de la Fundación ABC en 2006, con el fin de protegerlos y ponerlos en valor, entre otros cometidos, daría paso cuatro años más tarde a la apertura del museo. La sede ocupa un edificio de José López Salaberry en el centro de Madrid, que fue en su día la primera fábrica de Cervezas Mahou en la capital. De cara a la inauguración, el estudio de arquitectos Aranguren & Gallegos llevó a cabo una ambiciosa rehabilitación del espacio.

"El museo desaparece por la pandemia", explica Carla Berrocal, que ha estado al tanto de la situación del museo en los últimos meses, "pero también porque ahora se busca la rentabilidad económica en todo, y esto lo que tiene es una rentabilidad cultural, de aportar algo valioso a la sociedad. Por eso el grupo Vocento, y tal y como está el panorama de la prensa, creo que toma una decisión basada en ahorrarse una serie de costes". Por unos motivos similares, la ilustradora desconfía de que el Ayuntamiento de Madrid vaya a dar una difusión adecuada a los fondos del Museo ABC. "Nosotros hemos trabajado con el Ayuntamiento en la época de Carmena y en la actual, y lo que sucede con estas cosas es que requieren de una aportación económica que, a juicio de las personas que están en Cultura, da igual el sesgo político, no merece la pena". En los últimos cuatro años, la APIM ha tratado de poner en marcha una Ilustrateca, un archivo dedicado a la ilustración, y no ha encontrado el apoyo de ninguna administración, del nivel municipal hasta el estatal, a las que han planteado el proyecto.

La colección del Museo ABC nace de lo que APIM considera un "pecado original": la apropiación del periódico de los dibujos que comenzó a publicar en Blanco y Negro, que en puridad pertenecen a los autores. La normativa actual, de hecho, contempla la devolución de los originales a sus creadores. Pero este "pecado original" ha dado lugar, dicen desde la asociación en un comunicado publicado el lunes, a una colección única y a un museo que es para ellos "la única institución del Estado español que se ha comprometido en la conservación y divulgación de la ilustración". "Desde APIM podemos asegurar que la búsqueda de una entidad que asuma el cuidado del legado de un ilustrador/a es desoladora", denuncia la asociación. "Las instituciones no quieren comprometerse en la creación de ningún museo ni de colecciones y los años pasan mientras nuestro patrimonio artístico continúa desapareciendo y cayendo en el olvido".

Algunos centros de arte contemporáneo han dado cabida al cómic, el dibujo y la ilustración, como el Museo Reina Sofía o el Institut Valencià d'Art Modern, pero no hay un centro público dedicado a estos géneros. De la misma forma, la Biblioteca Nacional de España tiene en sus fondos títulos dedicados a la ilustración o el cómic, pero, como señala Berrocal, "se centran más en la edición y no contemplan otros formatos". "La ilustración no es solo en libro ilustrado o en prensa", dice, "sino que es también animación, videojuego... El Museo ABC era el único dedicado exclusivamente a esto. Es una desgracia, también con respecto a la investigación". La asociación APIM se lamenta también por el apoyo que pierden con la transformación radical del proyecto. El centro les cedió el espacio, por ejemplo, para la celebración de la gala de entrega de sus premios en 2019, y se han celebrado allí charlas y coloquios sobre la profesión. "La verdad es que ahora no sabríamos a quién acudir. Es una pena que la protección de todo esto al Estado le dé igual", critica Carla Berrocal.