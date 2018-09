Publicada el 19/09/2018 a las 13:28 Actualizada el 19/09/2018 a las 13:29

Propuestas distintas

Tensión entre la Policía y los pensionistas

Tensión entre los pensionistas y la Policía a las puertas del Congreso: "Se les está tratando como a delincuentes" https://t.co/n5KRe8zQMM pic.twitter.com/pzpwYlFWvk — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 19 de septiembre de 2018

Pablo Iglesias sale a saludarles

Tensión entre Policía y pensionistas por no permitirles llegar ante las puertas del Congreso https://t.co/WSOmDWgprN pic.twitter.com/xXzah9ihNc — Europa Press (@europapress) 19 de septiembre de 2018

El Pacto de Toledo ha desconvocado la reunión prevista para este miércoles en el Congreso con el fin depara la recomendación dedicada a la garantía del poder adquisitivo y la revalorización de las pensiones.Según han informado a Europa Press fuentes de la comisión, los grupos habían estado trabajando durante estos días previos a la reunión en las dos recomendaciones que, hasta ahora, estaban encima de la mesa de la comisión que preside Celia Villalobos , y que esta semana habían comenzado ade forma conjunta.Estas mismas fuentes han señalado que, en la mañana de este mismo miércoles,, teniendo en cuenta que no veían posible cerrar hoy la recomendación y optando por darse más tiempo para estudiar las propuestas y avanzar en un acuerdo.Hasta este miércoles, sobre la mesa de la comisión que preside la diputada 'popular' Celia Villalobos se encontraban dos propuestas para esta recomendación, una presentada por Unidos Podemos y otra por el PDeCAT, respaldada por el PP. Ambas mencionan que la subida de pensiones debe hacerse teniendo en cuenta el IPC y otros factores, tales como la productividad, la subida de los salarios o el PIB, aunque de forma distinta.Así, la propuesta del PDeCAT pasa por tener la evolución de los precios como una de las referencias, pero unida a otros elementos, que consagrarían subidas en función del ciclo económico , por lo que el alcance de la subida de pensiones se condicionaría a la evolución de la economía.En cambio, la propuesta de Unidos Podemos, sin descartar que en los años de mayor bonanza económica puedan aprobarse subidas mayores teniendo en cuenta otros indicadores económicos, pero nunca por debajo del IPC La coalición de izquierdas ya avanzó que no dejaría al PSOE "un centímetro para recular" y que solo contemplan la subida de pensiones , como mínimo, conforme a la inflación. De hecho, el secretario general de Podemos,, advirtió esta misma semana que su formación no estaría en ningún acuerdo que pase por subidas de menor alcance.La manifestación periódica que los pensionistas han realizado en los últimos meses en los alrededores del Congreso de los Diputados ha derivado este miércoles ena permitir que los manifestantes subieran hasta la puerta de los Leones, ya que estaba reunido el Pleno.Los pensionistas han intentado en varias ocasiones, y en algún momento lo han conseguido, pero los agentes antidisturbios han conseguido colocarlas de nuevo en su lugar e impedido que los manifestantes avanzaran hacia el Congreso.Este miércoles está reunido el Pleno del Congreso y por ese motivoen la sede parlamentaria. Sin embargo, los pensionistas, respaldados por diputados de Podemos, consideran que no hay razones que justifiquen que no puedan llegar a las puertas de la Cámara, como en ocasiones anteriores ha ocurrido.El líder de Podemos, Pablo Iglesias , ha salido del palacio del Congreso para mostrar su apoyo a los manifestantes, a los que ha aplaudido mientras se acercaba al punto en el que los retenía la Policía. A pesar de los intentos de mediación de los diputados 'morados' con la Policía, los pensionistas no han conseguido avanzar un milímetro y han permanecido confinados en el cruce de la Carrera de San Jerónimo con Marqués de Cubas.El diputado de Podemos Alberto Rodríguez se ha quejado de la actitud de la Policía y ha considerado "inadmisible" que no se permita a los pensionistas protestar a las puertas del Congreso bajo un Gobierno socialista. Los agentes han trasladado a los diputados 'morados' que"¡PSOE, PP, la misma mierda es!", "¡No se ven diputados del PSOE"!, "¡No somos terroristas, somos pensionistas!" y "Queremos la pensión del padre del Borbón", han sido algunos de los lemas más coreados por los pensionistas, que en algún momento. Los manifestantes defendían también "romper el Pacto de Toledo" y jaleaban al líder de Podemos: "¡Pablo, Pablo, presidente"!.