Las revistas literarias resisten en papel

Publicada el 29/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 28/11/2019 a las 21:35

Lista de revistas anotadas (se incluyen suplementos de los diarios)

Los escritores, y particularmente los poetas, usan desde hace dos siglos las revistas literarias para foguearse, relacionarse y analizar las obras propias y las ajenas. Movimientos como el Surrealismo no hubieran podido desarrollarse sin su existencia. En las últimas décadas del siglo XX, alcanzaron en España un apogeo y un hervor que todavía recuerdan y agradecen muchos escritores actuales. Los suplementos literarios de los periódicos compitieron con ellas, imponiendo su agilidad, su frecuencia semanal, su gran difusión y el contacto con la realidad económica de las editoriales. "Les debo mucho", asegura sin dudarlo, lo mismo que tantos de su generación.En las dos décadas que llevamos de siglo, Internet ha multiplicado de forma exponencial el número de revistas literarias y al mismo tiempo ha diluido su influencia. Es la impresión más repetida por el medio centenar de escritores, profesores, editores y libreros de toda España a los que ha consultado este periódico. El poetaaventura que "la red ha suplantado la función de picoteo en nuevos autores, de acoger textos inclasificables y de tantear el terreno". En cuanto a los suplementos, han perdido aquel vigor glorioso: "Los dejé porque forman parte del canon editorial y no me gusta que me tomen el pelo", asegura la profesora y poetaEl caso es que, quienes echan de menos aquellas décadas gloriosas, e incluso jóvenes que no llegaron a tiempo de vivirlas, siguen prefiriendo las revistas que se editan en papel: "Me gustan las revistas de carne y hueso", resalta el crítico y poeta. "Me aferro al papel porque tanto Internet me marea", confiesa. "Falta alguna más en papel; si se editara alguna cerca de donde vivo, la compraría", asegura la periodista y poetaAlgunos de los encuestados establecen distinciones., director de la digital Epicuro , advierte de que "no es lo mismo un blog o una página web que una revista"., editor de Renacimiento, coleccionista e investigador de revistas antiguas, es más contundente: "Las revistas en Internet no son revistas, son otra cosa; dentro de 20 o 30 años, habrán perdido el servidor, no se podrán encontrar".Lo que constituye una evidencia es que las revistas literarias más citadas siguen editándose en papel. Uno de cada tres encuestados (35%) valoran la asturiana Clarín : "por su longevidad y porque es la única que tiene un planteamiento comercial viable y paga a sus colaboradores", matiza Benítez Ariza. A no mucha distancia (29%) le sigue la turolense Turia , que Morante confiesa que le gusta muchísimo, "aunque los artículos sean muy dispares y los lectores que se asomen a ella sin estar familiarizados se puedan perder". La tercera en este ranking improvisado (27% de menciones) es la barcelonesa Quimera . Las tres tienen en común su veteranía, ya que nacieron en 1996, 1983 y 1980 respectivamente, y desarrollan una información mucho más amplia que la literaria, mezclando la creación con la crítica, el ensayo y la entrevista. Las tres proceden de la periferia de las Españas.Revistas de pura creación, que priman los poemas inéditos de distintos autores, como la andaluza Estación Poesía (25%), la asturiana Anáfora (20%) o la valenciana Veintiúnversos (18%) demuestran que también en esta vertiente pujan con más fuerza las provincias que la capital. Todas ellas son de nacimiento relativamente reciente. En medio queda la académica Ínsula (25%), muy apreciada por profesores universitarios como, que valora su faceta de promoción científica, y Litoral (18%), de la que el poetaasegura que "genera mundos estéticos". Todas ellas se editan asimismo en papel.Las mencionan y las encarecen quienes están suscritos a ellas o las consultan con más o menos frecuencia, o simplemente las tienen en consideración. No obstante, uno de cada cinco encuestados (20%), todos ellos vinculados a la literatura, confiesa que no sigue las revistas ni le interesan demasiado. Algunos, como, afirman sin tapujos que no sirven para nada. Entre las críticas que más repiten está su escasa difusión, su dependencia de editoriales e instituciones que persiguen objetivos comerciales y que por tanto se les antojan espurios a los amantes de la literatura. "Suelen ser demasiado amicales", señala el poeta. "Han desaparecido de la circulación normal, ya no se ven en las librerías", observa. También hay quien manifiesta que cuesta seguirlas porque muchas tienen una periodicidad errática y sus contenidos son anárquicos las más de las veces. En todas estas voces críticas subyace la convicción de que las revistas literarias han perdido la capacidad de influir.Y no obstante, siguen teniendo defensores entusiastas. Casi todos aseguran que sirven como escaparate para nuevos autores y nuevos ensayistas y también para sacar a la luz fenómenos literarios sumergidos: "Son el campo de pruebas de los escritores, el lugar donde adelantan su trabajo, el lugar donde la crítica y el ensayismo se pueden explayar a sus anchas", resume. Remedios Sánchez resalta que las revistas criban las novedades del mundo editorial yañade que aportan rigor y seriedad en contraste con el marasmo de las redes, por lo que terminan influyendo en la elaboración del canon.El profesor y poetasentencia: "No se puede entender ninguna etapa de la literatura y la poesía contemporánea dejando al margen las revistas; eso lo saben bien los investigadores más conscientes". "Son un termómetro literario, un mapa de lo que se está haciendo", añade Morante. Para la poeta, "generan movimiento, generan debate y generan sinergias". Sus colegascoinciden en que lo que más les atraen de las revistas son las entrevistas inteligentes.En un lugar aparte encontramos a los coleccionistas exquisitos, irreductibles, como el fiscal: "Siempre he tenido vicio con las revistas de arte y poesía en particular. Colecciono desde los tiempos de La Estafeta Literaria. He tenido que ir dejando esa manía, pero aún sigo siendo suscriptor de cinco y no dejo pasar los suplementos culturales".Y así, en un movimiento constante e inabarcable, unas revistas literarias mueren dejando un poso de nostalgia en sus seguidores, pero rápidamente son sustituidas por otras. Más de 70 cabeceras vivas hemos anotado en una aproximación que no puede ni pretende ser exhaustiva porque siguen naciendo y muriendo, a veces sin llegar ni a despedirse. La mayoría son digitales y aglutinan a un círculo más o menos reducido de escritores. Pero las que trascienden esos límites se editan en papel. Al menos, por ahora.

Agitadoras

Alameda39

Anáfora

Ánfora nova

Artemisa

Artes

Arts

Babelia (supl. El País)

Barcarola

Caocultura

Clarín

Crátera

Cuadernos de humo

Cuadernos hispanoamericanos

Culturamas

Demófilo

El ciervo

El coloquio de los perros

El cuaderno digital de cultura

El Cultural (supl. El Mundo)

Entreríos

Eñe

Epicuro

Estación Poesía

Estado Crítico

Estigia

Fábula

Heterónima

Hojas en la acera

Ínsula

Jot Down

Kokoro

La estafeta del viento

La fiera literaria

La galla ciencia

La náusea

La Vanguardia libros (supl. La Vanguardia)

Letras libres

Librújula

Litoral

Los diablos azules (supl. infoLibre)

Lumbre

Monteagudo

Nayagua

Ocultalit

Oropeles y guiñapos

Paraíso

Piedra de molino

Plec

Pliegos de la Academia

Poder popular

Qué leer

Quimera

Rambla

Ravenswood Magazine

Revista de libros

Revista de Occidente

Rótula

Sibila

Suroeste

Texturas

Turia

Vasos comunicantes

Veintiún versos

Vísperas

WMagazine

Zenda

Lista de personas consultadas





Arturo Tendero es periodista y poeta. Su último libro es _________es periodista y poeta. Su último libro es El otro ser (Isla de Siltolá, 2018). Reseña cada semana un poemario en El mundanal ruido.

Abelardo Linares, editor y poetaAda Salas, profesora y poetaAgustín Pérez Leal, profesor y poetaAlfonso González Calero, periodistaÁlvaro Valverde, profesor, crítico y poetaAndrés García Cerdán, profesor, crítico y poetaAntonio Jiménez Millán, profesor, crítico y poetaAntonio Manilla, periodista y poetaAntonio Moreno, profesor y poetaAsunción Escribano, profesora, crítica y poetaAurelio Loureiro, director de revista digitalAvelino Fierro, lectorChristina Linares, editoraConstantino Molina, poetaCristina Morano, poetaDionisia García, poetaEloy M. Cebrián, profesor y novelistaEloy Sánchez Rosillo, profesor y poetaEsther Abellán Rodes, periodista y poetaFederico Gallego Ripoll, dibujante y poetaFélix Arce Araiz, haijinFrancisco López Serrano, novelistaFrancisco Onieva Ramírez, crítico y poetaGracia Aguilar, profesora y poetaHilario Barrero, profesor y escritorIsla Correyero, poetaItziar Mínguez, guionista y poetaJaime Roldán, profesor y poetaJavier Lorenzo Candel, poetaJavier Sarti, novelistaJavier Temprado, poetaJoaquín Juan Penalva, profesor y poetaJordi Doce, editor, crítico, traductor y poetaJosé Luis Morante, profesor, crítico y poetaJosé Manuel Benítez Ariza, crítico, traductor y poetaJosep M. Rodríguez, profesor y poetaJuan Carlos Marco Pueo, profesor y poetaJuan Luis Bedins, profesor y poetaKarmelo Iribarren, poetaLola Mascarell, profesora y poetaLuis Antonio de Villena, crítico y poetaMaria Antonia Ricas, crítica y poetaMariángeles Pérez López, profesora, crítica y poetaMaribel Mir, poetaMiguel d'Ors, profesor, crítico y poetaPilar Blanco, profesora y poetaRafael Fombellida, poetaRamón Bascuñana, poetaRemedios Sánchez, profesora, crítica y poetaRicardo Virtanen, profesor, músico y escritorRocío Minaya, libreraSusana Benet, poetaVicente Cervera Salinas, profesor y poetaVicente Luis Mora, ensayista, crítico y poeta