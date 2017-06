TVE censura el comentario machista de Hernando

Eran lo últimos momentos en lapresentada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy. En su réplica final, el portavoz del PP,se dirige al líder de Podemos, Pablo Iglesias, con esta frase: “Hay quién dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto, porque si no no sé qué voy a provocar en esa relación”.sorprendido por la alusión a la vida personal de los dos diputados. Lágrimas de rabia en la aludida, mientras Iglesias sube a la tribuna y contesta: “En una cosa estoy de acuerdo con usted, España es un gran país, pero sería mejor sin ustedes”. De este momento, el Telediario 1 de TVE tan solo emitió la respuesta de Podemos, pero no ofreció a los telespectadores la frase de Hernando, una actuación calificada comopor miembros de la redacción.También causó profunda extrañeza el hecho de que el informativo dedicara su apertura al incendio en Londres, por delante de un hecho político de la importancia de una moción de censura al presidente del Gobierno, acontecimiento que tandel actual sistema democrático. Esta prevalencia de imágenes espectaculares frente a noticias sustantivas ha sidopor la redacción que, a través del Consejo de Informativos, ha criticado “esta deriva hacia el amarillismo y la banalización de la información”.Tampoco ha pasado desapercibido el hecho de que en el resumen de la intervención del portavoz del PSOE sólo haya aparecido la parte que aludía a Podemos,protagonizada por Mariano Rajoy.